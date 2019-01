El Girona estarà pendent del que faci el Vila-real contra el Madrid en el partit ajornat

El Vila-real i el Reial Madrid alcen el teló de la Lliga aquest 2019, amb el partit ajornat de la dissetena jornada, que encaren tots dos amb la urgència de sumar punts per recuperar posicions, sortir del descens dels locals i els madridistes acostar-se al lideratge. El Girona tindrà un ull partit conscient que una derrota del Vila-real mantindria els 7 punts d'avantatge respecte el descens. En cas que els de La Plana empatin o guanyin, el perill pel Girona s'acostarà als 6 punts (Athletic).

Després de la conquesta del Mundial de Clubs, el Madrid inicia un nou any amb el repte marcat pel tècnic, Santiago Solari, un triplet somiat per al qual ha de recuperar l'estabilitat perduda enguany. Solari té les baixes per lesió de Llorente i Asensio que seran suplertes per Casemiro i Isco, el qual té tots els focus a sobre arran de les seves darreres suplències. De la seva banda, el nou Vila-real de Luis García Plaza té les baixes de Bruno Soriano i Miguelón, lesionats i de Mario Gaspar, sancionat. Ahir, el club groguet va donar la baixa a Iturra a l'espera de fitxar Vicente Iborra (Leicester).