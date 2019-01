El Girona ha fet 7 fitxatges d´hivern en l´era Cárcel

En futbol quan s'arriba al mes de gener i els resultats no són els esperats, sovint els nervis entren no només al vestidor sinó també als despatxos. La necessitat de punts fa que molts clubs es vegin amb la obligació de moure peça i vegin el mercat d'hivern com la solució per a redreçar el rumb de l'equip. La història demostra que de duros a quatre pessetes n'hi ha pocs i que els exemples de clubs que troben petroli al gener es poden comptar amb pocs dits. El Girona n'és un i en la darrera dècada ha salvat situacions complicades gràcies als gols d'Alfredo Ortuño (2013-14) i de Felipe Sanchón (2008-09). Enguany, l'escenari que encara el Girona no és dramàtic com aquell 2014 o en altres mercats en què també s'ha llençat la casa per la finestra amb fins a 7 incorporacions (2011-12) però l'entitat blanc-i-vermella està forçada a intervenir en aquest mercat d'hivern. Una plantilla molt curta ja a l'estiu i l'allau de lesions, sobretot les dues de gravetat de Mojica i Aday Benítez al carril esquerre, han deixat Eusebio Sacristán en quadre durant massa jornades aquest primer tram de campionat. Per tot plegat, el club està decidit a reforçar l'equip aquest mes amb una peça que pugui fer de carriler i, si el límit salarial ho permet, alguna altra a la part ofensiva.

Després de decantar-se per no suplir al novembre el lesionat de gravetat Mojica amb el permís de La Lliga, Quique Cárcel està treballant des de fa setmanes amb l'arribada del tan anhel·lat carriler i d'alguna peça més però, de moment, el més calent és a l'aigüera. El barceloní és poc amant de recórrer al mercat d'hivern conscient de les dificultats que comporta. En aquest sentit, des que l'estiu del 2014 es va convertir en el màxim responsable esportiu del Girona, Cárcel ha concretat 7 incorporacions. Sens dubte, els fitxatges més reeixits han estat els de Pablo Maffeo (15-16 i 16-17) i de Johan Mojica (16-17). La resta, Choco Lozano (17-18), Angeliño (16-17), Lekic (15-16) i Cristian Herrera (15-16) han tingut un rendiment entre correcte, discret i nul.

Cárcel va recórrer a Pablo Maffeo durant dos hiverns seguits, els de 2016 i de 2017, sempre en qualitat de cedit pel Manchester City. El primer cop, el jove barceloní va aterrar a Montilivi molt tendre, 19 anys però tot i això va oferir minuts de qualitat per donar descans a Aday quan Machín ja va adonar-se que Javi Álamo no servia per fer de carriler. Un any després repetiria cessió i seria protagonista tant en l'ascens a Primera com en la salvació del curs passat. El seu creixement va fer que l'Stuttgart en pagués 10 milions al City aquest estiu. Johan Mojica ha estat l'altre encert de Cárcel a l'hivern. El colombià, desig de Machín, va arribar a Montilivi a les últimes hores del mercat del 2017 en qualitat de cedit pel Rayo Vallecano i opció de compra inclosa. Ho va fer després que la primera incorporació per reforçar el carril esquerre, Angeliño Tasende, fes figa. El jove gallec havia arribat cedit pel Manchester City juntament amb Maffeo però veient que li costaria tenir els minuts que volia al Girona va demanar anar-se'n sense arribar a debutar. Angeliño acabaria aquella temporada baixant amb el Mallorca a Segona B. Tot i això, el jove gallec ha progressat molt els dos últims anys fins a convertir-se en el lateral esquerre titular del PSV Eindhoven.

Mojica, en canvi, sí que va entrar amb bon peu a Montilivi. El colombià va ser important l'any de l'ascens i, la temporada passda ja a Primera, va ser un dels jugadors més destacats la qual cosa li va servir per disputar el Mundial de Rússia on va ser titular. Cárcel va decidir-se a pagar els 5 milions de l'opció de compra per quedar-se'l en propietat. La idea era vendre'l a l'estiu un cop revaloritzat gràcies al Mundial, però una lesió va desfer qualsevol operació. Un cop recuperat, Mojica es va trencar els lligaments del genoll i ja ha dit adéu a aquesta temporada.

El Choco Lozano és, fins ara, l'últim fitxatge d'hivern del Girona. El davanter hondureny va aterrar el gener passat per petició expressa de Machín en una operació amb el Barça B valorada en 1,7 milions més mig més de variable. El rendiment de l'hondureny, tanmateix, no acaba de ser l'esperat. El curs passat en 14 partits va marcar un gol (a Vila-real) i enguany encara s'ha d'estrenar. Tant és així que s'especula fins i tot amb una possible sortida aquest mateix mercat d'hivern. Tenerife, Osasuna i Cadis hi podrien estar interessats.

El curs 15-16 les arribades de Cristian Herrera (Almeria) i Dejan Lekic (At. Kolkata de la lliga índia) van donar més punch a la davanter del Girona que ja comptava amb Jaime Mata, Jairo Morillas, Felipe Sanchín i el lesionat Sobrino. Tant el canari com el serbi van marcar 5 gols a la segona volta. Herrera va continuar el curs següent i va viure l'ascens a Primera mentre que Lekic seria traspassat al Mallorca aquell estiu de 2016. Cárcel no va moure peça en el seu primer hivern al Girona. Marcat per una situació econòmica delicadíssima i limitat per la Lliga, el barceloní no va poder reforçar una plantilla curta i inexperta que, tot i això, es quedaria a les portes de l'ascens a Primera Divisió contra el Lugo i el Saragossa.