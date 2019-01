Els jugadors del Girona reparteixen il·lusió als nens ingressats al Trueta

Els jugadors del Girona van mostrar ahir un any més la seva cara més solidària en la tradicional visita a la planta de pediatria de l'hospital Josep Trueta de la ciutat i la llar d'infants Nostra Senyora de la Misericòrdia. Va ser una jornada màgica per als més petits, que van gaudir de valent veient com alguns dels seus ídols es presentaven a les seves habitacions per fer-los l'estada al centre una mica més agradable. Enguany, el club va optar per dividir la representació blanc-i-vermella i així, Àlex Granell, Pedro Porro, Jonas Ramalho, juntament amb les jugadores Mar Vergés i Júlia Vilardell i el president Delfí Geli van ser al Trueta, mentre que el Choco Lozano, Portu i Yassine Bounou, amb Mònica Ayats i Olga Ortiz, van fer costat als menors de la llar d'infants. Els esportistes no van estalviar somriures cap a uns protagonistes necessitats d'afecte que passen on no volrien aquestes dates assenyalades.

«La nostra intenció era mostrar-los el nostre suport i afecte i convidar-los a l'optimisme per tal que puguin passar els Reis a casa i tornar a la normalitat ben aviat», explicava el capità Granell, al final de la visita. En aquesta mateixa línia, la jugadora Mar Vergés assenyalava que era «un plaer» per a elles fer costat a la mainada en aquestes situacions «no agradables» i qualificava l'experiència de «bonica». Per últim, Delfí Geli subratllava el valor de la visita. «Estem molt contents de la visita, d'acompanyar i dur regals a la mainada. Hem vist la il·lusió de les seves cares i ens quedem amb això. Que sigui per molts anys més», deia el president a la sortida de l'hospital.