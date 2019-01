"No em preocupa que encara no hagi arribat cap fitxatge"

A l'espera del que li puguin portar els Reis Mags, el canvi d'any no ha arribat amb nous reforços per a plantilla del Girona però això no fa perdre el somriure a Eusebio que ha hagut de tornar a recórrer a un grapat de jugadors del Peralada per completar la convocatòria del partit de demà al camp del Llevant on s'estrenarà el juvenil Àlex Pachón. Consolidat en el Peralada, 14 partits amb 6 com a titular a Segona, Pachón viatja avui amb el primer equip cap a València en companyia dels seus companys Valery i Paik, a banda dels 15 jugadors disponibles del primer equip. Respecte al partit contra el Getafe, Pachón i Muniesa són les dues novetats de la llista entrant en els llocs de Pere Pons, amb una lesió muscular, i de Soni (sancionat després ser expulsat amb el Peralada). Doumbia i Carles Planas tampoc no seran demà a València, perquè no han fet net de les respectives lesions i segueixen de baixa igual que Roberts, Aday i Mojica.

"No em preocupa que no arribin fitxatges; la direcció esportiva està treballant en opcions concretes que es tancaran quan es donin les condicions òptimes per al club, però si aquestes opcions no es concreten el que no vull és que arribi algú simplement per omplir el forat", ha explicat Eusebio en una roda de premsa en que ha deixat entreveure que Doumbia ja podria jugar dimecres vinent contra l'Atlètic de Madrid a la Copa mentre que ha estat més prudent amb Planas. "Carles Planas ha entrenat aquesta setmana algun dia amb el grup, però no ha aconseguit arribar per aquest partit i ens ho hem de prendre amb calma i hem de veure com evoluciona; mentre que Doumbia era un cop fort i creiem que aquesta propera setmana ja estarà en condicions, no sé si per jugar contra l'Atlètic o ja de cara al cap de setmana".