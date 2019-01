Any nou, però maldecaps vells per al Girona d´Eusebio

Any nou, però maldecaps vells per al Girona d´Eusebio GIRONA FC

«Ja ho tinc decidit». Eusebio es guarda per a ell la solució a un maldecap, l'inquilí del carril esquerre, que el Girona no s'ha tret de sobre amb un canvi d'any que tampoc ha solucionat el panorama de lesionats ni, de moment, ha portat cap nou fitxatge. Una nova lesió muscular, la de Pere Pons a l'adductor, complica més la decisió al carril esquerre perquè Àlex Granell, reubicat a la banda en els últims partits, és el candidat més natural a ocupar el lloc de Pons al mig. «Granell fa molts anys que juga en el mig del camp i la seva posició ideal és aquesta, però hem de veure si per al carril apostem per la seva maduresa competitiva o per una opció més natural com la de Valery o Muniesa», va dir ahir Eusebio, que, com que ja té presa la decisió, haurà valorat on pot patir menys l'equip sense Granell: en un carril ocupat pel jove Valery o per un jugador que surt de lesió (Muniesa); o en un mig del camp amb la parella de cedits pel City (Douglas Luiz o Aleix García). La resta de l'onze del Girona són faves comptades amb Stuani, segon màxim golejador de Primera Divisió, amenaçant la segona defensa més vulnerable de la Lliga. Només el cuer, Osca, ha encaixat més gols que el Llevant.

«La diversió està assegurada al Ciutat de València, sempre hi ha gols en una porteria o l'altra...», expliquen des de la capital del Túria per parlar d'un Llevant que, des que el març passat va canviar al pragmàtic Juan Ramón Muñiz pel llavors tècnic del filial Paco López, s'ha convertit en un dels equips que juguen un futbol més alegre de Primera Divisió. És cert que encaixa molts gols, 32 en 17 jornades, però també marca amb facilitat amb jugadors com el veterà Morales, Roger Martí, Rochina... En total, 28 gols, 10 més dels que ha marcat el Girona, i només per darrere de Sevilla, que n'ha fet 30, i d'un Barça que trenca motlles amb els seus 45 gols ( 5 d'aquests en el darrer partit de l'any 2018 al Ciutat de València).

Amb un sistema de joc semblant -des de finals d'octubre que Paco López està jugant amb tres centrals per intentar, sense gaire fortuna, encaixar menys gols-; el Llevant té més facilitat per generar oportunitats de gols que la que, de moment, ha demostrat el Girona. Els seus tres migcampistes habituals -Campaña, Bardhi i l'avui absent Rochina (està sancionat i el bosnià Sanjin Prcic el pot substituir)- creen molt «futbol» que solucionen a dalt Roger Martí, 8 gols, i el veterà Jose Luís Morales que marca les diferències jugant per lliure de segon punta i caient a les dues bandes.

Girona i Llevant van tancar el 2018 amb les mateixes sensacions agredolces. Per als dos l'any havia estat bo, amb la permanència a Primera Divisió, però tant uns com els altres van menjar-se el raïm després de jornades sense conèixer la victòria. Dues derrotes contra Athletic Club (1-0) i Sevilla (2-0) i un empat davantel Getafe (1-1) van ser els últims resultats del 2018 d'un Girona que és novè amb 22 punts; just els mateixos que el Llevant, que es manté desè tot i no guanyar en Lliga des del 3 de desembre (3-0 contra l'Athletic Club al Ciutat de València en l'adeu de Berizzo).