El Girona es deixa dos punts a tres minuts del final

El 2019 no ha servit per tornar al Girona la sensació de la victòria, que s'ha hagut de conformar amb un altre empat. L'equip d'Eusebio no guanya des de l'1-3 al camp de l'Espanyol a finals de novembre, i venia de tancar l'any amb un desembre congelat (només 2 punts de 12) en què no havia pogut vèncer cap dels quatre partits que va disputar (Atlètic, Athletic, Sevilla i Getafe). L'equip no està per tirar coets, però ha tingut la victòria molt a prop al Ciutat de València. Dos gols a pilota aturada, un de murri de Portu després d'una falta servida amb rapidesa per Granell, i un de falta d'Aleix Garcia, havien d'haver servit per obrir el nou any amb una alegria, però a tres minuts del final, els valencians, que han jugat amb 10 els últims vint minuts, han aconseguit l'empat després d'una falta lateral rematada per Coke gairebé sense voler.

El Girona, durant la primera mitja hora de joc, amb prou feines havia inquietat Oier. De sortida dels vestidors els d'Eusebio han generat un parell d'arribades que haurien pogut ser però que no han arribat enlloc i, acte seguit, el Llevant s'ha fet amo de la pilota i de les ocasions. Bounou ha hagut d'intervenir ben aviat després d'un potent remat de Morales, i poc després ha intervingut en una ocasió de Roger. Bardhi també ha tingut molt protagonisme, topant un parell de vegades amb el porter gironí. Un cop de cap d'Stuani que ha sortit fora per poc ha estat el poc que ha generat l'equip en l'arrencada.

Però el futbol és pels llestos, i quan els partits estan empantenegats, el tòpic que diu que els petits detalls són poderosos l'encerta. I així ha sigut com Portu ha avançat els d'Eusebio a la mitja hora de joc. El Girona, poc a poc, s'havia anat espolsant el domini del Llevant i començava a discutir la pilota al rival. Els locals feien faltes i faltetes i el joc no tenia cap mena de continuïtat. Aleix Garcia en va enviar una d'aquestes fora per poc, llepant el pal dret d'Oier. Poc després una altre entrada a Borja en va generar una que Granell ha servit ràpidament, agafant la defensa del Llevant ben despistada, per fer arribar la pilota amb picardia a Portu i aquest ha aconseguit picar-la per sobre el porter amb un acrobàtic remat. 0-1 i començava un partit nou.

Amb el marcador a favor han arribat els millors minuts dels gironins. El Llevant ja no tenia la pilota i corria desesperadament per prendre-la al rival. El Girona ha tingut una gran ocasió per fer el 0-2 amb una contra de llibre entre Douglas Luiz, Portu i Stuani. Tot anava bé fins que el murcià, des de la dreta, no l'ha encertada a l'hora de fer la passada de la mort a l'àrea, on l'uruguaià ja s'esperava amb la pòlvora a punt. Com a mínim, però, s'ha aconseguit arribar al descans guanyant.

La segona part, i això ja li ha passat al Girona altres cops aquesta temporada, sobretot a fora, no ha començat gens bé. El Llevant ha sortit amb una marxa més, ha tornat a fer-se amb la pilota, i si no ha fet l'empat abans ha sigut per, una vegada més, les miraculoses aturades de Bounou, que ha aparegut sobretot al minut 55 per evitar el gol de Toño en un u contra u, o per l'habilitat de Juanpe a l'hora d'evitar la rematada de Jason a centrada de Toño quan gairebé ja es cantava el gol. Es veia a venir que el Llevant marcaria i ho ha acabat fent al minut 58 després d'una pilota perduda per Aleix Garcia al començament del camp local. Morales ha acabat superant el porter del Girona amb un xut ras enganxat al pal després de driblar Ramalho, dins l'àrea.

Un altre detall ha aparegut a vint minuts del final per capgirar el guió del partit. Una gran passada de Pedro Porro per Stuani permetia l'uruguaià encarar la porteria d'Oier tot sol hi rebia una falta just al límit de l'àrea. Els jugadors gironins reclamaven penal però Undiano Mallenco ha xiulat correctament l'infracció a fora. També ha expulsat Postigo amb vermella directa per la seva entrada sobre el davanter del Girona. Aleix Garcia va servir la falta, fent l'1-2 amb un xut ras que no va trobar resposta en Oier. El Girona passava de patir de valent a veure's de nou per davant, a 20 minuts del final, i jugant amb un home més. Però el Llevant, ha tret minuts del final, ha tret petroli d'una falta lateral servida per Campaña. Bernardo no ha estat encertat en el refús i gairebé de rebot el jugador local Coke ha aconseguit tornar a empatar el partit.



Llevant: Oier, Jason (Coke, min. 74), Cabaco, Postigo, Rober Pier, Toño (Raphael, min. 85), Vukcevic (Boateng, min. 63), Campaña, Bardhi, Morales i Roger.

Girona: Bounou, Pedro Porro, Ramalho, Juanpe, Bernardo, Granell, Douglas Luiz, Aleix Garcia (Valery, min. 82), Borja García, Portu (Choco Lozano, min. 72) i Stuani.

Gols: 0-1, min. 30, Portu; 1-1, min. 58, Morales; 1-2, min. 70, Aleix Garcia; 2-2, min. 87, Coke;

Àrbitre: Undiano Mallenco. Va amonestar els locals Postigo, Toño García, Barhi. Va expulsar Postigo amb vermella directa (min. 69); i el visitant Stuani.

Estadi: Ciutat de València.