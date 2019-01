Eusebio, amb regust agredolç per l´empat a última hora

Eusebio s'ha mostrat satisfet amb l'actuació dels seus futbolistes contra el Llevant



- Les circumstàncies han estat aquestes amb un jugador mes. He trobat a faltar més control ii ms capacitat

* Ho teníem bé per enportar-nos els tres punts sap greu que no hagi estat així però el còmput general que el Llevant ha apretat i ha tingut les seves opcions.

* La jugada de l'empat són circumstàncies, hem estat intensos i tret ocasions a pilota aturada. Cal valorar positivament el treball dels jugadors defensant situacions de pilota parada i que un encert del rival acabi en gol.

* Hem fet coses bé però hem tingut la possibilitat d'un premi més gran.

* Aleix - Douglas: Són dos jugadors que tenen qualitat i es complementen bé. Amb la pilota ens permeten aguantar en defensa i connectem amb els de dalt. Són jugadors joves que estan creixent i amb la confiança que el seu rendiment cada vegada sigui millor.

* Portu tenia molèsties i tal com estava el partit hem cregut que amb Valery tindríem possibilitats per l'esquerra i per donar aire al centre i Alcalá per reforçar el joc aeri.



* Costa molt guanyar cada partit, hi ha molta igualtat i cal seguir fent passos, centrar-nos en el dia a dia, ara a la Copa i després a la Lliga i seguir treballant amb la mentalitat que ho estem fent.

* Estem treballant en alguna incorporació amb paciència per triar bé, encertar per alguna posició i confiança plena en la plantilla i en els xavals que estan venint.

* El Llevant està bé, sòlid, consistent i amb qualitat per al joc, determinació en els metres finals per crear situacions de perill.

* No ens han deixat situacions de contra i crec que han fet bon partit.