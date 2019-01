«Estem il·lusionats amb la segona volta»

A l'espera del que li puguin portar els Reis Mags, el canvi d'any no ha arribat amb nous reforços per a plantilla del Girona però això no fa perdre el somriure a Eusebio que ha hagut de tornar a recórrer a un grapat de jugadors del Peralada per completar la convocatòria del partit d'aquesta al camp del Llevant on s'estrenarà el juvenil Àlex Pachón. «Estem il·lusionats amb el que ens espera en aquesta segona volta, sabent que hi ha molta igualtat i que s'ha de competir bé», va explicar ahir Eusebio en una roda de premsa on va voler treure ferro a la necessitat de fitxar un carriler esquerre i es va centrar a aconseguir que l'equip «mantingui les seves senyes d'identitat» com a mètode per «tornar al camí de les victòries».

«No em preocupa que no arribin fitxatges; la direcció esportiva està treballant en opcions concretes que es tancaran quan es donin les condicions òptimes per al club, però si aquestes opcions no es concreten el que no vull és que arribi algú simplement per omplir el forat», va explicar ahir Eusebio en una roda de premsa en què ha deixat entreveure que Doumbia ja podria jugar dimecres vinent contra l'Atlètic de Madrid a la Copa; mentre que ha estat més prudent amb Planas: «Carles Planas ha entrenat aquesta setmana algun dia amb el grup, però no ha aconseguit arribar per aquest partit i ens ho hem de prendre amb calma observant com va evolucionant; mentre que Doumbia tenia un cop fort i creiem que aquesta propera setmana ja estarà en condicions, no sé si per jugar contra l'Atlètic a la Copa o ja de cara al cap de setmana (contra l'Alabès a Montilivi)». Això sí, si no hi ha fitxatges, almenys de moment, Eusebio està convençut que tampoc hi haurà sortides de cap dels actuals jugadors de la plantilla. «Ni m'havia passat pel cap... Crec que tots els jugadors estan contents i complint els seus objectius en el club». En qualsevol cas, Eusebio va deixar clar que «si algú marxa serà perquè també en surt beneficiat el club amb una compensació que ens permetria millorar en algun altre punt una plantilla de la que n'estem molt satisfets».

Amb els quinze jugadors del primer equip disponibles i els tres del Peralada, a banda d'Alex Pachón a la llista han entrat el ja habitual Valery i el migcampista coreà Paik, Eusebio es plantarà aquesta tarda al Ciutat de València contra un equip que va tancar el 2018 encadenant dues derrotes (0-5 contra el Barça i 2-1 a Vallecas). «El Llevant és un equip que fa les coses molt bé, amb una línia que ja ve del final de la temporada passada. És un equip amb molta arribada, amb qualitat al mig del camp, capaç de generar ocasions i fer molts gols», va dir ahir Eusebio, deixant de banda les dues últimes derrotes granotes per centrar-se en el bon rendiment del Llevant des que, en el tram final de la passada temporada, Paco López va rellevar Muñiz a la banqueta del Ciutat de València.

Amb tot, Eusebio va mantenir el discurs que, més que preocupar-se pel que pugui fer Morales, Roger Marti o Jason, el Girona ha de preocupar-se de mantenir-se fidel al seu estil. «Pretenem que l'equip continuï mostrant les senyes d'identitat que té. Amb mentalitat, competint molt bé, mostrant-se sòlid i dificultant la feina als rivals», va comentar Eusebio assegurant que «estem il·lusionats amb el que ens espera en aquesta segona volta, però sabent que hi ha molta igualtat i que s'ha de competir bé per guanyar partits».