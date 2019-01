L'any de la consolidació

Si la temporada passada va ser la del debut, aquesta ha de ser la de la consolidació per a un equip que ha d'anar a més en el que resta de campionat. Les experiències acumulades i els partits disputats han de servir per fer créixer un conjunt que té encaminada la salvació. Enguany torna a ser prioritari que el Girona es pugui mantenir a Primera i ha d'intentar fer-ho com a un equip sòlid, consistent i amb la capacitat de mostrar un estil propi de joc. Cal anar superant etapes i actualment no es pot demanar més a un club que tot just porta una temporada i mitja a la Lliga. Paciència, treball, constància i ganes de competir en tots els partits és el que s'ha d'exigir a un grup de futbolistes que han de mantenir la il·lusió del primer dia.



Un dels equips més golejats. Amb un balanç de menys quatre gols en la diferència entre els marcats i els encaixats, el Llevant mostra problemes defensius situant-se com un dels equips que més gols ha rebut, sobretot per culpa dels últims resultats en què va empatar a quatre al camp de l'Eibar i va perdre per zero a cinc a casa contra el Barça. El tècnic Paco López va fer-se càrrec de l'equip a mitjans de la temporada passada amb l'objectiu de salvar-lo, ho va aconseguir i actualment l'està portant a la zona tranquil·la. Amb el porter format al futbol base del Barça, Oier Olazábal sota pals, el Llevant sol variar el sistema de joc segons el perfil de futbolistes dels quals disposa i el tipus de partit que planteja el seu entrenador. Pot jugar amb un sistema de joc 1-4-4-2 o també fer-ho amb un dibuix format per tres centrals format amb un 1-3-5-2. A la línia defensiva destaquen jugadors com Sergio Postigo, Rober, Toño, Chema Rodríguez i Coke, al centre una parella de mitjos s'està consolidant: l'experiència, treball i qualitat tècnica del sevillà José Campaña s'equilibra amb l'aportació del macedoni Enis Bardhi.



Evitar contracops. Per poder defensar correctament, el Girona ha de seleccionar molt bé les zones de pressió. Per a una banda serà necessari pressionar a la sortida del rival i fer-ho amb agressivitat, si els moviments defensius es realitzen de manera ordenada al mig camp es poden recuperar pilotes que cal fer bones en el moment de les transicions defensa-atac. Un altre aspecte on no es pot errar és en el replegament. La pèrdua de pilotes en zones de creació pot beneficiar un rival que disposa de futbolistes preparats per sortir a la contra com poden ser Morales i Roger Martí. Tot i la seva veterania, Morales està en el millor moment de la seva carrera esportiva. L'extrem es troba en un nivell físic excel·lent, ràpid, tècnic i amb capacitat de desequilibrar en les accions d'igualtat numèrica ha marcat gols bonics i decisius pel seu equip, per ara és el segon màxim realitzador amb cinc gols. Davant seu juga Roger Martí. El golejador ha anotat vuit gols, es tracta d'un futbolista d'àrea, bon rematador i llest en moviments curts per buscar el desmarcatge, pot jugar sol o bé acompanyat per l'exjugador del Madrid Borja Mayoral o bé Boateng. Per completar els recursos ofensius el Llevant també disposa de Jason futbolista que també es caracteritza per desequilibrar en banda i centrar amb efectivitat.



Efectivitat en la finalització. En el sistema de joc proposat per Eusebio hi ha una sèrie de posicions fonamentals i una d'elles passa pel treball ofensiu que cal aportar des dels carrils. Les incorporacions dels dos futbolistes de banda han d'utilitzar-se com a una arma constant en l'atac, per buscar amplitud, profunditat i arribades des de segona línia cal que les bandes es puguin omplir i si pot ser de manera equilibrada. Acostumats a les arribades de Pedro Porro per la dreta cal buscar algun moviment en què també es pugui desequilibrar a l'esquerra. Valery pot repetir en aquesta posició, de fet, és el futbolista que té el perfil més adient per jugar-hi ja que Granell és molt millor quan juga al mig camp. Avui sense Pere Pons té moltes possibilitats de tornar-hi, mentre que Muniesa tot just surt d'una lesió. Per poder guanyar serà necessari mantenir un bon nivell de joc i poder disposar de la pilota en la zona de creació. Suposant que en defensa l'equip estarà concentrat, caldrà centrar els esforços en materialitzar alguna de les ocasions que sorgiran durant el partit.