Paco López «El Girona té molt bons futbolistes a tot l'equip»

El mercat d'hivern va acaparar ahir bona part de la roda de premsa de l'entrenador del Llevant, Paco López, prèvia al partit contra el Girona. El tècnic només va admetre que els hauria agradat fitxar Vicente Iborra, que és a punt d'arribar al Vila-real, i més enllà d'això va reclamar al seu equip que estigui centrat exclusivament en el partit contra els d'Eusebio. «Tenen molt bons jugadors i haurem d'estar pendents de tot l'equip», va explicar, en una radiografia telegràfica del seu rival. Segons López, el Llevant arrenca l'any 2019 amb un discurs d'«il·lusió i ambició», però va recordar que juguen en la millor lliga del món i han de tenir «els peus a terra».

«El meu discurs sempre ha estat que el més aviat possible hem de sumar 42 punts, no he dit que sigui salvar la categoria. No es pot confondre encara que cada un pot interpretar el que vulgui», va dir Paco López en la seva primera roda de premsa de l'any. L'entrenador valencià va confessar que les vacances de Nadal «han vingut perfectes» i que l'equip ha tornat a la feina «amb ganes, il·lusió i en perfectes condicions» per afrontar el partit d'aquest vespre contra el Girona.