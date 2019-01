Portu ha marcat avui al Ciutat de València el seu tercer gol de la temporada. El murcià en va fer dos contra el Rayo (2-1), en un partit on es va acabar lesionant, i no havia tornat a veure porteria fins aquest vespre. Per altra banda Aleix Garcia ha aconseguit el seu primer gol del curs. La temporada passada també en va fer un, de falta, al camp de l'Alabès.