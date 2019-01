Al final es van escapar dos punts

Comença l'any i també comença un mes de gener carregat de partits. Ahir el Girona va sumar un altre punt fora de Montilivi davant un Llevant que també va competir per poder emportar-se la victòria tot i jugar molts minuts amb un jugador menys i remant sempre darrera el marcador. En un partit amb alternances pel que fa en el domini del joc el Girona va estar a prop de guanyar, ja que sempre va ser l'equip que aconseguia avançar-se. Quan ets l'equip que va per davant en el marcador i t'empaten el resultat et sembla injust, en canvi, quan el teu equip és el que aconsegueix igualar el marcador advers sembla que el punt té més valor. Ahir, el Girona va veure com li igualaven en dues ocasions un resultat favorable, en la primera ocasió el gol de Morales es va veure a venir però en la segona el gol de Coke va fer mal, els gironins s'ensumaven la victòria jugant en superioritat numèrica i quedaven pocs minuts per al final. Si analitzem els noranta minuts l'empat és un bon resultat per un Girona mancat de recursos, limitat en la alineació i sense variables per poder reconduir les situacions que requereix el propi partit.



Amb els onzes previstos. Amb les baixes conegudes al carril esquerre Eusebio Sacristán va tornar a apostar per un Àlex Granell que va passar per davant d'un Marc Muniesa que estava a la convocatòria, a la dreta Perro Porro tornava a realitzar un bon partit aportant profunditat en una banda on ja ens té acostumats a adquirir molt protagonisme. A l'eix de la defensa no hi ha dubtes i per ara la tripleta formada per Jonas Ramalho, Bernardo Espinosa i Juanpe no es modifica, ahir els centrals van tenir feina ja que el poder ofensiu dels valencians els va posar a prova en varies ocasions. Al centre la parella formada per Aleix Garcia i el brasiler Douglas Luiz havia d'esforçar-se per suplir la baixa de Pere Pons, sense el futbolista de Sant Martí Vell a l'onze es perdia la capacitat de recuperació i recorregut físic al centre, sens dubte quan el Girona va fer el segon gol al mig camp es va trobar a faltar un futbolista que aportés més treball defensiu. Borja Garcia seguia com a jugador d'enllaç i era l'encarregat d'aportar criteri en les passades per poder assistir Portu i Cristhian Stuani que eren els futbolistes més avançats. El Llevant va sortir amb el sistema de joc 1-3-5-2 també amb una tripleta de centrals i amb dos jugadors més específics per efectuar les tasques de carrilers, Jason era l'encarregat de jugar a la dreta i un incisiu Toño s'incorporava constantment a l'esquerra. Paco López volia assegurar el centre del camp i ho feia poblant-lo amb el montenegrí Nicola Vukcevic com a pivot defensiu acompanyat per José Campaña i el macedoni Enes Bardhi. En atac dos davanters que estan en un bon moment de forma portaven de corcoll a la defensa visitant, Morales amb canvis de ritme i molta mobilitat estava acompanyat pel golejador Roger Martí mes estàtic i pendent de la rematada.



Sobren minuts. Tot i que la primera part va ser molt igualada els gironins van guanyar-la, en una jugada a pilota aturada Àlex Granell i Portu es van mirar, el gironí va interpretar molt bé l'acció i amb molta picardia va executar l'estratègia agafant per sorpresa a la defensa del Llevant. La pilota es va elevar, va caure a l'esquena d'uns centrals que tot just s'organitzaven mentre Portu rematava a un sol contacte una vaselina que superava a un Oier Olazábal que sortia a la desesperada. Amb el resultat favorable, els d'Eusebio havien aconseguit el més difícil, avançar-se en el marcador, controlar al seu rival i condicionar-lo en el joc sense donar-li opcions de contracop. A l'inici del segon temps les coses van canviar, els locals van sortir amb més intensitat, dominaven el centre del camp i recuperaven pilotes en zones que els permetia córrer cap a la porteria de Bounou. El porter marroquí del Girona va salvar al seu equip amb dues intervencions de mèrit però no va poder evitar el gol en una acció de qualitat individual de Morales. Poc després va arribar una jugada que havia de ser clau per poder donar la victòria al Girona, en un bon contracop Pedro Porro va assistir a Stuani, l'uruguaià va rebre una falta just a la frontal de l'àrea que va significar l'expulsió de Postigo. Aleix Garcia amb un tir fort al pal del porter va batre novament a Oier i tornava a avançar al seu equip, el gol havia de donar ales a un Girona que amb l'avantatge no va tenir bona lectura de partit a la part final. Una badada en una falta lateral innecessària va servir per igualar un matx que semblava encarat i al final només calia donar per bo el punt aconseguit.



Ara la Copa esperant reforços. Dimecres hi ha un bonic duel a Montilivi, l'Atlètic de Madrid serà l'adversari en uns vuitens de final històrics pels locals, es presenta una eliminatòria complicada davant d'un dels conjunts més preparats per disputar aquest tipus de partits però el Girona sense res a perdre pot plantar cara a un rival que encara no l'ha guanyat mai a la Lliga. Cal dosificar esforços i repartir bé els minuts dels futbolistes ja que les lesions no donen moltes alternatives al cos tècnic gironí. El partit de la setmana vinent contra l'Alabés tancarà la primera volta del campionat i el Girona l'afrontarà en està en una situació còmode a la classificació. Pel que fa la composició de la plantilla l'equip comença el nou any de la mateixa manera que va acabar l'anterior, en el període de vacances no ha arribat cap incorporació i Eusebio continuarà sense poder disposar de cap futbolista específic per jugar al carril esquerra, Aday i Mojica ja no compten i Carles Planas i Muniesa han d'agafar el to adequat per poder competir amb garanties. L'eix de la línia defensiva està cobert però cal un fitxatge a la banda esquerra i a ser possible un futbolista amb possibilitats de jugar també a la dreta, pel centre hi ha prou recursos i al davant buscant la millor versió de Portu caldria un reforç que pogués ajudar a Stuani. Mentre s'espera la recuperació de Roberts cal veure si a curt termini la parella de davanters formada per Doumbia i Lozano mantenen la confiança del cos tècnic i sobretot si poden aportar molt més en atac del que han demostrat en aquest primer tram de campionat.