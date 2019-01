«Al 2019 li demano una salvació ràpida per poder somiar com l'any passat»

Portu va ser ahir un dels protagonistes de l'empat del Girona al Ciutat de València. El davanter murcià va fer el 0-1 a la primera part després d'una acció de murri en una falta servida per Àlex Granell molt ràpidament, agafant la defensa del Llevant adormida. Sobre aquesta jugada Portu va explicar que «són molts anys jugant junts i en futbol hi ha mirades que ho diuen tot. L'Àlex sabia on posar-la i jo on correr a l'espai». Malgrat que el Girona es va avançar per dos cops en el marcador, l'equip d'Eusebio no va poder obrir l'any amb victòria i ja fa cinc jornades que no suma de tres en tres.

Sobre això el jugador del Girona va dir que «hem donat la cara en tots els partits, sempre competim, i a Bilbao vam perdre a l'últim minut per una jugada que no hauria d'haver sigut, contra el Getafe vam ser millors, i avui (ahir) ens hem avançat dos cops i només ens hem endut un punt. Segur que les victòries tornaran jugant així». Portu no va amagar que el punt era «agredolç» tal i com se'ls havia posat el partit, amb 1-2 a vint minuts del final i el rival jugant amb 10 per l'expulsió de Postigo, però va recordar que «el Llevant té un gran equip, amb gent molt bona a dalt, i aquest camp és complicat. El punts és positiu perquè seguim sumant».

Preguntat per què li demana al 2019, Portu va dir que «aconseguir la salvació ràpida per poder somiar com la temporada passada». Del seu futur, ara que s'ha obert de nou el mercat, no en va dir res.