Yassine Bounou va tornar a ser ahir un dels millors homes del Girona, amb aturades espectaculars sobretot a l'inici de la segona part. El marroquí va encaixar dos gols però en va evitar, almenys, un parell o tres més. En l'1-1 no va poder fer res per evitar el xut ras i potent de Morales (a la foto celebrant el gol), i tampoc va tenir capacitat per evitar el remat gairebé sense voler de Coke en la jugada de l'empat final.