Una copa de més

No va quedar clar ahir al final del partit si Portu s'havia retirat tocat, cosa que va assegurar Eusebio a la sala de premsa; o si va marxar del camp abans d'hora sense tenir cap mena de problema, cosa que deia el propi futbolista a la zona mixta. Però sigui d'una manera o altre, està clar que el desgast del murcià, i més si hi ha encara que sigui per petita, alguna sospita de poder patir un problema físic, afavoriria el seu descans aquest pròxim dimecres en el partit de Copa davant l'Atlètic de Madrid.

Per tant, una nova absència que s'afegiria a les ja conegudes de Mojica, Aday i Roberts, i qui sap si també, de moment, a les de Pere Pons, Carles Planas i Doumbia, que ahir tampoc van poder jugar al Ciutat de València per problemes físics. De fet, en el cas del gironí i del lateral de Sant Celoni, per molt que puguin tenir l'alta mèdica, potser el seny afavoriria que tampoc estiguessin a l'equip davant dels matalassers aquest dimecres.

Més que res pensant en la importància que agafen ara els partits de lliga i, per tant, el del pròxim cap de setmana a casa davant l'Alabès. Dit això, queda clar que per afrontar la Copa contra l'Atlètic, Eusebio haurà de tornar a tirar de diversos jugadors del filial com ja va fer en la ronda anterior davant precisament de l'equip vitorià.

Per què no ens enganyem, amb el punt sumat ahir i els 23 totals que apareixen a la classificació, el Girona comença a tenir a prop la salvació per segon any consecutiu, i aquest és un objectiu que ha de passar sobradament per damunt de qualsevol possibilitat de donar alguna sorpresa més a la competició del ko. La Lliga és la que dona vida a llarg termini i, per tant, reservar les peces importants de l'equip ha de ser bàsic per seguir sumant punts. I de passada, per trencar dissabte vinent la ratxa de cinc partits consecutius sense cantar victòria.