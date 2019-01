«Sap greu perquè ho teníem bé per guanyar el partit»

Eusebio es va mostrar un pèl resignat als vestidors, instants després de l'empat, o de la victòria perduda del Girona, contra el Llevant. «Les circumstàncies han estat aquestes, ens hem posat per davant, teníem un jugador més... he trobat a faltar generar més perill i tenir més posessió de pilota», va assenyalar. El tècnic va afegir que «ha arribat l'empat en una jugada a pilota aturada quan ho teníem bé per guanyar el partit, i sap greu». Dit això Eusebio tampoc va voler treure mèrits al rival: «el Llevant ha apretat i ha tingut els seus moments. En una valoració general tots dos equips hem fet mèrits per l'empat però a nosaltres se'ns havia posta molt de cara».

Preguntat per la jugada de l'empat, que ve d'una falta innecessària i d'una badada defensiva en no rebutjar el xut inicial de Camuñas, Eusebio no en va voler fer sang: «Són circumstàncies del futbol. Estem concentrats i intensos. Hem tret moltes situacions de pilota aturada en aquest partit, que és una faceta en què el Llevant està sent molt efectiu aquesta temporada. Cal fer les valoracions en positiu».

A la sala de premsa el tècnic del Girona també va tenir temps per valorar l'actuació de la dupla Aleix Garcia-Douglas Luiz al mig del camp, forçat per la baixa de Pere Pons i per la recol·locació de Granell al carril esquerre: «són dos jugadors que tenen qualitat i es compenetren bé. La seva qualitat tècnica els permet que connectin amb la gent de dalt i tinguin la pilota. Són jugadors joves, cada partit és un pas més en el seu creixement, cada vegada el seu rendiment serà millor».



Les molèsties de Portu

Portu, que havia avançat el Girona a la primera part, va ser substituït pel Choco Lozano a un quart d'hora del final, poc després de l'1-2 d'Aleix. Segons Eusebio, havia sigut per precaució, per unes molèsties. Però uns instants després, a la zona mixta, Portu assegurava que no tenia res i que s'havia tractat d'una qüestió tècnica. És probable que, tingui o no algun problema físic, Portu sigui un dels futbolistes a qui es concedeixi descans dimecres en el partit de Copa contra l'Atlètic.

Sobre la decisió de no fer jugar Muniesa, ja recuperat de la lesió, l'entrenador del Girona va dir que «ve d'estar sense competir gairebé un mes, enteníem que per al partit d'avui era millor donar continuïtat a Granell».

L'empat deixa el Girona a la zona tranquil·la de la classificació, amb 23 punts. Això va servir a Eusebio per subratllar que «costa molt guanyar cada partit. Hi ha molta igualtat i cal seguir fent passos sense pensar en els punts i centrar-nos en el dia a dia i el proper rival. Davant de les dificultats i igualtat, cal seguir treballant».



Una plantilla curta

Al Ciutat de València el Girona s'hi va presentar amb tres joves del filial, Valery, Paik i Pachón, com a recurs davant les baixes. A Eusebio se li va tornar a preguntar pels fitxatges i pel paper dels nois del Peralada. El tècnic va tirar pilotes fora: «Ja hem comentat en la prèvia que estem treballant en això per reforçar alguna posició amb la paciència necessària per triar bé. Mentrestant tenim confiança plena en els nostres jugadors i en els xavals que ens ajuden en moments determinats». Ahir va tornar a donar minuts a Valery, que pot tenir una nova oportunitat dimecres contra l'Atlètic, igual que d'altres companys del Peralada.