Paco López «El més positiu és que l'equip té orgull i mai es rendeix»

L'entrenador del Llevant, Paco López, va indicar en la roda de premsa posterior a l'empat a dos davant del Girona, que estava orgullós del seu equip pel coratge i la fortalesa mental que havia demostrat per igualar jugant en inferioritat numèrica.

«El més positiu és l'orgull que hem de tenir per un equip que mai es rendeix, té una fortalesa mental boníssima i això ens fa ser optimistes. Hem empatat dues vegades el partit i la segona vegada amb un jugador menys. Estic orgullós dels meus jugadors i cal ser per obligació optimistes amb aquest equip», va destacar.

«L'equip ha estat molt bé en moltes fases de partit. En igualtat, menys alguns minuts del primer temps, el nostre equip ha estat molt bé, gairebé perfecte. Han sigut una pena els dos gols encaixats, perquè la feina de l'equip ha estat immensa i crec sincerament que hem merescut guanyar el Girona», va afegir.

Després d'aquest empat, l'entrenador valencià va apuntar que «estem un punt més a prop de l'objectiu» i va destacar «la connexió amb la grada, per com ha donat suport l'afició i ha donat ales a l'equip en aquests minuts en inferioritat davant d'un rival tant competent com el Girona».