Protagonistes contra el llevant Douglas Luiz i Aleix Garcia, doble pivot amb «segell City»

És el que té comptar amb una plantilla curta d'efectius. Normalment, mantens l'aposta de sempre, aquella que mínimament et deixa «satisfet». Fins que falla, perquè no sempre pot donar de si, i aleshores, per no quedar coix d'alguna posició, toca innovar. Tocat per les lesions, Eusebio Sacristán va cedir aquest divendres el control del mig del camp a Douglas Luiz i Aleix Garcia durant el partit davant del Llevant al Ciutat de València. El Girona va acabar empatant 2-2 en l'últim sospir un matx que ja veia acabar amb victòria -s'avançava al minut 70 amb un gol de falta directa i comptava amb un home més-, però, deixant de banda el resultat final, la prova a la medul·lar va sortir força bé al tècnic gironí. Els dos cedits pel Manchester City van estar a l'altura amb contenció i responsabilitat sobre del terreny de joc. Cap dels dos havien coincidit encara com a titulars des que el tècnic de La Seca va aterrar a la banqueta blanc-i-vermella. Sí que van fer-ho en el partit contra l'Osca (1-1), però aquella vegada van comptar amb l'ajuda de Pere Pons. I és que el de Sant Martí Vell és un dels imprescindibles per al conjunt gironí.

Una lesió a l'adductor el mantindrà al marge dels primers compromisos d'aquest mes de gener tan exigent. Per tant, mentre Pere Pons no pugui tornar a treballar al cent per cent i Eusebio consideri que el carril esquerre ha de quedar protegit per Granell perquè Muniesa «ve de quasi un mes sense competir», Douglas i Aleix són l'única opció. Els dos migcampistes van compenetrar-se amb escreix, però, quan semblava que la festa tornava a animar-se, van arribar els canvis. Tot just acabava d'erigir-se com el salvador del partit clavant una pilota des de falta al centre de la porteria (1-2), quan el tècnic va cridar el d'Ulldecona, que marcava el seu primer gol d'aquesta temporada, perquè es retirès. Al seu lloc, va sortir Valery. L'escalenc va passar a ocupar el lateral i Granell va moure's al mig. Canvi de guió i ensurt al final amb un gol de Coke, que agafava per sorpresa tots els presents.

El protagonisme dels «citizen»

Després de l'experiència del primer any dels blanc-i-vermells a l'elit, van sorgir dues posicions ben diferents entre els jugadors del City. A l'estiu, Aleix tenia clara la seva renovació com a cedit, mentre que Douglas no volia sentir a parlar del Girona de cap manera. Acabava de passar un mal any amb Pablo Machín al capdavant i tot apuntava que s'entenia molt bé amb Pep Guardiola. El català veu futur en el brasiler i el volia a la Premier, però uns problemes amb el permís de treball van desfer-ho tot i entre els dos van veure que el millor futur per a Douglas era continuar al Girona, on podria tenir una altra oportunitat amb un nou tècnic. Eusebio va confiar en el migcampista des del primer minut. Va agafar ritme i va mostrar bon futbol, fins que una lesió muscular en el partit de Copa del Rei contra l'Alabès va obligar-lo a quedar-se al marge. Al Girona, els contratemps sempre arriben en els moments més dolços dels futbolistes. Sinó, que ho preguntin a l'altre cedit pel City, Patrick Roberts.

Douglas ja havia jugat més minuts que en tota la temporada passada quan va patir la ruptura a l'isquiotibial, però tot i així els números són bons. De moment, ha jugat 10 partits dels quals 8 ha sigut titular. Entre tot, el brasiler suma 738 minuts. No pot pas queixar-se. Per la seva banda, Aleix Garcia també ha tingut molt a dir fins ara. Cada vegada està més present en els esquemes d'Eusebio, havent disputat un total de 16 partits, 10 d'ells a l'onze inicial, i que deixen 831 minuts sobre el terreny de joc. «Tenen qualitat i la seva tècnica ens permet connectar amb els davanters», destacava l'entrenador.