El Girona sabrà avui si el marge respecte al descens es manté en +7

Lligats 23 punts, el Girona en té set de marge respecte a la zona vermella, que avui té l'Athletic Club com a primer ocupant i empatat amb el Rayo Vallecano, que ha sumat els darrers sis punts en joc. El conjunt basc visita el Celta (21 h, GOL), catorzè amb 21 punts, conscient que una victòria estrenyeria encara més la zona baixa de la classificació. Fins i tot l'Osca, amb la seva victòria, treu el cap amb 11 punts. En cas que els homes de Garitano puntuïn, el Girona veurà com el seu marge es redueix als sis punts (el Vila-real en té 17), tot i que amb nou equips pel mig i gairebé la primera volta completada. Dissabte, contra l'Alabès, Eusebio igualarà, si guanya, els 26 punts sumats per Machín en l'estrena entre els millors.