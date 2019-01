El de demà contra l´Atlètic serà el primer partit sense fum a Montilivi

Any nou, vida nova, que diuen, i a Montilivi hi haurà un canvi significatiu. S'hi estrena demà el Girona, que rebrà l'Atlètic de Madrid a la Copa en el que serà el primer partit del 2019 a casa. Una de les grans novetats serà que, per primer cop, a l'estadi no s'hi podrà fumar. Una prohibició que entrava en vigor en encetar el mes de gener i que s'anunciava fa poques setmanes a través de les xarxes socials. Amb aquesta decisió no es permetrà fumar a l'interior del recinte.

Es tracta d'una mesura que altres estadis de Primera ja han adoptat amb anterioritat i que es posarà en pràctica demà. En el seu dia, el Girona va presentar aquesta iniciativa amb un vídeo en què uns quants dels integrants de la primera plantilla, tots ells acompanyats de futbolistes de la base, mostraven el seu rebuig cap al fum del tabac. «Volem un ambient sa a Montilivi» i «Deixem en fora de joc el tabac» eren alguns dels lemes que s'hi deien. A finals de març, el club ja va impulsar una campanya per conscienciar els aficionats a no fumar, encara que llavors era només una recomanació i no pas una prohibició. La intenció és la de fomentar els valors de la salut, el respecte i la protecció cap a les persones, en especial als menors.



Entrades per al Wanda

A partir d'avui es posaran a la venda les entrades per al partit de tornada de la Copa fixat per al dimecres 16 de gener al Wanda Metropolitano. Els socis tindran prioritat i no estaran disponibles per al públic en general fins al dijous dia 10. El preu de l'entrada és de 30 euros, als quals se li hauran d'afegir 65 euros més si es vol contractar el desplaçament d'anada i tornada amb autobús. Les entrades estaran a la venda fins al dia 11 a les 20 hores.