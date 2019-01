El futbol gironí ha tingut deu representants a la Copa

Les semifinals aconseguides pel Figueres de Pere Gratacós la temporada 2001/02, en què va caure contra el Deportivo per 0-1 a Vilatenim i empat a un a Riazor, continuen sent la màxima fita del futbol gironí a la Copa del Rei. Un torneig que al llarg dels anys, i en les seves diferents denominacions i formats, han disputat una desena d'equips de la província. El Girona, amb 40 participacions, és el qui més cops l'ha disputat. A partir de demà, contra l'Atlètic, intentarà seguir fent història en busca d'uns quarts de final que mai ha disputat. Aquell Figueres la va fer sonada perquè en el seu camí cap a semifinals es va desfer del Barça i l'Osasuna, de Primera, i també del Terol, el Novelda i el Còrdova.

El Palafrugell (1932-33), que va caure a vuitens de final contra el Múrcia, va ser el primer club gironí a disputar la Copa; el Girona s'hi va estrenar el 1935; el Figueres, el 1944; l'Olot i el Lloret, el 1969; el Banyoles, el 1983; el Palamós, el 1989; el Blanes, el 1990; i el Vilobí, el 1991. L'últim que s'hi va afegir va ser el Llagostera (2011/12), que un any més tard, jugant a Segona B, aconseguiria arribar als setzens i portant un Primera com el València al Municipal. Va caure per 0-2 a casa i 3-1 a Mestalla. Els blaugranes han jugat la Copa cinc cops, l'últim la campanya 2016/17, caient a mans del Deportivo. L'Olot, per la seva banda, té una participació més. No hi apareixia des del curs 1983/84, fins que hi va tornar els anys 2013/14 i 2017/18 (quedant a les portes dels setzens, que li haurien permès enfrontar-se a un Primera europeu, eliminat a mans del Múrcia).

El Palamós, ara a Primera Catalana, suma 9 presències a la Copa, la majoria coincidint amb el seu pas per Segona A a finals dels vuitanta i principis dels noranta. El seu primer rival va ser l'Athletic (1989-90). L'última aparició en aquest torneig va ser la campanya 2002-03, quan l'era Piterman tocava el final i l'equip jugava a Segona B. Després d'eliminar l'Oriola i l'Elx van rebre el Betis al Nou Estadi, quedant eliminats per 3-6 després que els andalusos remuntessin un 3-1.

El Lloret n'ha jugat cinc de Copes, la primera el 1969 i la darrera el 1990. Amb menys participacions hi ha el Banyoles (3), el Blanes (dues a principis dels noranta) i el Vilobí (1991-92). El format de competició de la Copa s'ha modificat molts cops. El Figueres, per exemple, va aconseguir eliminar el Barça i l'Osasuna a partit únic al camp de l'equip de menor categoria, cosa que es va acabar modificant. Actualment la Copa la disputen tots els equips de Primera i Segona A més els sis primers classificats de Segona B de la temporada anterior i els campions dels 18 grups de Tercera.