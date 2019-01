Gelson s'entrena i podrà jugar contra el Girona

Tant Girona com Atlètic de Madrid han passat pàgina dels seus respectius partits de Lliga d'aquest últim cap de setmana i des d'ahir centren tots els seus esforços en el duel de Copa de demà a Montilivi. Un i altre equip es van entrenar al matí i els de Simeone ho van fer amb la novetat de Gelson Martins. El portuguès es va entrenar amb total normalitat després de superar una amigdalitis, per la qual cosa podrà jugar. No poden dir el mateix Diego Costa, Filipe Luis i Lucas Hernández. Tots tres estan descartats, encara que aquest últim reapareixerà el cap de setmana. De la seva banda, Eusebio té les baixes d'Aday, Mojica i Roberts, mentre que Planas, Pere Pons i Seydou Doumbia són dubte.