El Girona fa la meitat dels seus gols gràcies a la pilota aturada

Cada equip fa el que pot per sobreviure al damunt del terreny de joc. El qui té un davanter fora de sèrie ho fia al seu olfacte golejador; els defensius, a no encaixar i buscar la sort en algun contracop; i, d'altres, tiren dels recursos que siguin. Quan va començar la temporada, semblava que el Girona enfilava cap a la primera via. No feia més que respirar gràcies als gols d'Stuani. La dependència era tan evident com gegant. De mica en mica i amb el pas de les jornades, tot i que l'uruguaià encara encapçala el pitxitxi particular a Montilivi, hi ha una altra vessant que ha guanyat encara més força entre els d'Eusebio. Un recurs que, fins i tot, sembla ja l'únic: la pilota aturada. És en les accions on hi ha una falta, un córner o un penal pel mig que l'equip més petroli troba. Jugades que cada cop s'estan traduint en més gols. La part positiva és que el recurs es domina a la perfecció a Girona. La negativa, que darrerament ja no n'hi ha pas cap altre que serveixi per superar la porteria rival de torn.

Amb un cop d'ull general n'hi ha prou per adonar-se'n de la rellevància que tenen aquesta mena de jugades per als blanc-i-vermells. Moltíssima. Entre Lliga i Copa del Rei, l'equip ha fet 24 gols. La meitat d'aquests, o sigui una dotzena, han arribat en accions a pilota aturada. L'exemple més recent el trobem el passat divendres, al Ciutat de València. Portu va fer el momentani 0-1 després que Granell servís ràpid una falta a prop de l'àrea, mentre que Aleix Garcia tornava a posar per davant els seus executant un lliure directe molt a prop de la gran. Només són dos exemples, però una clara mostra que aquesta s'ha convertit ja en una rutina per als gironins. Sobretot a la Lliga. L'últim gol en una jugada normal, per dir-ho d'alguna manera, es va produir l'últim cap de setmana del mes de novembre. Al camp de l'Espanyol, Doumbia tancava la victòria (1-3) al completar un contracop. Des d'aquell dia, i camí d'un mes i mig després, els últims quatre gols a Primera han arribat gràcies a la pilota aturada. Als dos del dia del Llevant abans esmentats cal sumar-li el que va aconseguir Bernardo, per tancar el 2018 i contra el Getafe (1-1), que va néixer en una falta lateral. Aquest, i també el que Stuani li va fer a l'Atlètic des del punt de penal a l'estadi (1-1). Pel mig, les visites a Bilbao i Sevilla, de manera consecutiva, van acabar sense gols per als d'Eusebio.

D'aquests 12 gols, tres d'ells han arribat des del punt de penal: Stuani al camp de l'Osca i contra l'Atlètic de Madrid, i Portu davant el Rayo Vallecano a Montilivi. Dos han estat els córners que han acabat amb la pilota al fons de la xarxa: Un cop de cap d'Alcalá davant del Celta i Stuani al camp de l'Espanyol. La resta, o sigui set casos, s'han produït en executar una falta. De directa només ha acabat entrant la d'Aleix Garcia al camp del Llevant i també una de Granell a la Copa. Els altres cinc han estat gol després de tocar en més d'un company a banda de l'encarregat de posar la pilota en joc. Així va fer gol Stuani a l'Eibar, en una jugada que va haver de ser revisada pel VAR, tot i que va quedar clar que l'uruguaià estava en posició reglamentària quan va rebre la prolongació de Bernardo. També van marcar Alcalá i Èric Montes al camp de l'Alabès, a la Copa. I Bernardo, contra el Getafe per tancar l'any natural.



L'Alabès, la víctima preferida

Amb el parèntesi de l'Atlètic, aquest dissabte el Girona s'enfrontarà a l'Alabès a la Lliga. Curiosament, el conjunt basc és el rival que més gols ha rebut a pilota aturada per part dels d'Eusebio. S'han vist les cares un parell de cops, en l'eliminatòria de setzens de Copa; temps suficient per tirar d'aquest recurs en tres ocasions. En el duel d'anada, disputat a Mendizorrotza a finals d'octubre, Alcalá va obrir la llauna amb un cop de cap després d'una falta llunyana, mentre que el jove Èric Montes també aprofitava un llançament de falta per establir el 2-2 definitiu en l'última acció del temps de descompte. La tercera diana arribaria en el partit de tornada. Àlex Granell va establir el momentani empat en el marcador al transformar un xut directe de falta que va sorprendre el porter Sivera després que la pilota rebotés en les cames de Calleri, situat a la tanca.

Una altra dada. Qui més petroli treu d'aquesta mena d'accions és Cristhian Stuani, pitxitxi de la plantila. Quatre dels dotze gols a pilota aturada que comptabilitza el Girona són obra del davanter uruguaià. N'ha fet dos des del punt de penal, un cop de cap després d'un córner i un altre, amb la testa, en una falta servida des de ben lluny.

En fa molts, però també en rep, l'equip. No tants com en marca, això sí. L'últim, el dolorós 2-2 del Llevant al Ciutat de València, en una falta lateral mal defensada. Però és sobretot des del punt de penal on més mal li fan a l'equip. És el conjunt de Primera que més li han xiulat en contra: 6. I sí, tots han acabat de la mateixa i desafortunada manera.