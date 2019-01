"La prioritat és la lliga però la Copa ens fa molta il·lusió i volem gaudir-la"

Eusebio Sacristán encara el partit de demà de Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid amb l'objectiu de gestionar de la millor manera possible la plantilla a quatre dies de rebre l'Alabès a Lliga. Entre les lesions ja conegudes de jugadors importants i el descans concedit a Bounou, Juanpe, Porro i Stuani, el tècnic ha citat fins a sis jugadors del Peralada (Suárez, Valery, Montes, Paik, Montes, Andzouana) per enfrontar-se amb els matalassers. El castellà és conscient que "la prioritat és la lliga" però no vol restar cap importància al matx de demà. "Volem gestionar la plantilla per competir de la millor manera demà i dissabte contra l'Alabès", ha dit. El tècnic no ha revelat on farà més rotacions a l'onze però sí que ha deixat entreveure que Paik podria tenir la seva oportunitat. També Iraizoz, Alcalá i Muniesa tenen el lloc assegurat mentre que Doumbia, que surt d'una lesió, podria començar des de la banqueta.

D'altra banda, pel que fa a possibles fitxatges, Eusebio ha manifestat que s'està treballant amb la idea de fer només "una" incorporació aquest mercat dhivern. Això sí, el tècnic no tanca la porta a res més i assegura que el club "estarà preparat" per si sorgeix quelcom més.