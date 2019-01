El Girona empata amb l´Atlètic i manté les seves opcions

El Girona està a 90 minuts, o alguns més si hi ha pròrroga, de classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei. I per què no? Tot i reservar alguns titulars habituals i d'apostar per dos joves del filial a l'onze, avui ha salvat un més que positiu empat contra l'Atlètic de Madrid que deixa l'eliminatòria de vuitens ben oberta. Tot i el gol matiner i el domini durant molts minuts dels visitants, una genialitat de Lozano i l'excel·lent treball en defensa han sigut suficient per lligar un bon resultat.

"Estem arreglats", ha pensat Montilivi, just al minut 8 quan Griezmann, amb tota la fortuna del món, ha fet el 0-1 per a l'Atlètic. Veient el panorama, les previsions no podien ser massa positives. Al clima gèlid, se li unia un gol en contra, un rival que sortia amb tota l'artilleria i un equip, el d'Eusebio, que havia d'intentar aixecar-ho amb la versió B. Condicionat per les baixes i obligat per l'important duel de Lliga amb l'Alabès de dissabte, l'onze titular d'avui ha presentrat un munt de cares noves. Començant per Paik i Valery, els dos jugadors del filial que han sortit d'inici. Continuant per Alcalá i Muniesa, i acabant per la parella d'atac: Doumbia i Lozano.

Ha fet mal el gol de Griezmann. El francès ha rebut la pilota al vèrtex de l'àrea i d'un xut sec ha enviat la pilota directe al travesser. El rebot ha trobat Iraizoz, que l'ha acabat desviant cap a dins. Amb el marcador a favor, l'Atlètic s'ha dedicat a marejar la perdiu. Passada cap aquí, passada cap allà i el Girona que no feia altra cosa que córrer. Lluny quedaven els dos primers avisos tímids d'Aleix Garcia i Lozano. Un miratge, veient com anaven les coses.

Quan pitjor semblaven les coses i als d'Eusebio se'ls veia com una joguina a mans del seu rival, és quan l'escenari ha fet un tomb de 180 graus. El Girona s'ha deixat anar, hi ha posat una marxa més i ha començat a moure la pilota, explotant les bandes, ocupades per Valery i Ramalho, i buscant amb insistència els seus dos homes més avançats. Aleix Garcia s'ha fet un tip de repartir joc i les ocasions han començat a caure pel seu propi pes. El 'Choco' ha rematat desviat al 26, mentre que dos minuts més tard, un cop de cap de Doumbia no ha trobat porteria. A la tercera ha anat la vençuda. Lozano l'ha caçat a l'àrea, en diagonal cap a porteria, i sense pensar-s'ho gaire ha xutat a col·locar. L'ha tocat Adán sense evitar l'empat.

Amb l'1-1, a l'Atlètic li han entrat els nervis. En part, pressionat per un Girona que ha buscat el segon sense aturador, revolucionat, però alhora sòlid al darrere. Una gran acció personal d'un actiu Valery ha acabat amb la pilota a córner al 38, mentre que uns instants després, un cop de cap de Lozano ha picat al travesser.

Ben disconforme amb el que estava veient, Simeone ha decidit posar tota la carn a la graella i al descans ha mogut fitxa. El jove Montero, amb una groga, ha deixat el seu lloc a Correa. L'Atlètic ha sortit a per totes i als primers compassos del segon temps no ha marcat de miracle. Kalinic n'ha tingut dues: una ha sortit fora i l'altra l'ha tret Iraizoz. Després Correa, aprofitant un regal, no ha trobat porteria per ben poc.

Calia posar fre a la sagnia com fos i els d'Eusebio ho han fet atacant, demostrant que la imatge del primer temps no havia estat pas un miratge. Si clares han estat les ocasions dels visitants, encara més la de Doumbia. L'ivorià ha guanyat molt bé l'espai dins l'àrea i allà ha rebut la passada de Ramalho, però la seva definició ha estat nefasta. Xut fluix, suficient perquè Adán evités el 2-1. Montilivi ha acabat perdent la paciència amb el davanter, que ha marxat substituüit a deu minuts del final entre xiulets i aplaudiments. Abans, el Girona havia fet dos canvis: Borja i Portu havien estat els escollits.

Tot i comptar amb tots dos a la gespa, el cert és que l'equip s'ha dedicat més a defensar que no pas a atacar. L'ha obligat l'Atlètic, tossut i decidit a deixar l'eliminatòria sentenciada a Montilivi. El problema, és que a la seva artilleria li ha falta punteria. Si no era això, llavors apareixia Gorka. Com en un xut de Vitolo en què el navarrès ha posat els punys. També l'ha tingut Thomas, aquest cop aprofitant una sortida en fals del porter, que ha deixat enrere la seva posició. El migcampista ha provat fortuna des de lluny però la pilota ha acabat fregant el travesser.

La benzina s'ha acabat i els últims minuts s'han fet eterns. Atac constant dels de Simeone, i la defensa fent el possible per evitar una desgràcia. L'ombra d'una nova lesió ha planat pel damunt de l'estadi quan Muniesa ha hagut de ser atès, però s'ha pogut reincorporar a temps per afrontar el descompte, on ja no hi ha passat res més.



GIRONA 1 - 1 ATLÈTIC

GIRONA: Iraizoz; Ramalho, Bernardo, Alcalá, Muniesa, Valery; Douglas Luiz, Aleix Garcia, Paik (Portu, min. 66); 'Choco' Lozano (Borja García, min. 58) i Doumbia (Granell, min. 79).

ATLÈTIC: Adán; Arias, Godín, Giménez, Montero (Correa, min. 46); Rodrigo, Saúl, Koke, Lemar; Griezmann (Thomas, min. 58) i Kalinic (Vitolo, min. 72).

GOLS: 0-1, Griezmann (min. 8); 1-1, 'Choco' Lozano (min. 34);

ÀRBITRE: Hernández Hernández (comitè canari). Ha amonestat Montero i Godín (Atlètic).

ESTADI: Montilivi, 7.770 espectadors.