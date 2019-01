El Girona centra tots els seus esforços a lligar només un carriler al mercat d'hivern

Malgrat comptar amb una de les plantilles més curtes de tota la Primera Divisió, de tenir un parell de futbolistes (Johan Mojica i Aday Benítez) lesionats per a encara uns quants mesos i veure com la infermeria es va omplint cada dos per tres, el Girona no està disposat a llançar la casa per la finestra en aquest mercat d'hivern. Ha passat la primera setmana del mes de gener i al club encara no hi ha cap novetat en matèria de fitxatges. Ningú vol tornar-se boig, ni tampoc portar peces per portar. La consigna és la d'intentar fer la feina el més ben feta millor i la de centrar tots els esforços a reforçar el que es considera el punt més feble d'aquest equip: els carrils. Amb ben pocs efectius disponibles per ocupar aquesta posició, la majoria d'ells experimentals, la intenció de la direcció esportiva que encapçala Quique Cárcel no és pas cap altra que la d'incorporar un carriler de garanties per al que queda de curs. Un i prou. Així mateix ho va manifestar el tècnic, Eusebio Sacristán, quan se li va preguntar sobre si espera aviat reforços i quants són els efectius que el club cerca al mercat.

«Ara mateix, reduïm la nostra recerca a un jugador. Un carriler. És una única situació que ens vindria molt bé», deia. Això no amaga, però, que l'opció de lligar alguna altra peça per reforçar encara més l'equip sigui una possibilitat impensable. «Estem oberts a veure què és el que ens pot oferir el mercat, si es pot produir alguna situació que no ens poguem esperar. Estem preparats per fer alguna cosa més si es dona aquesta opció», completava.

El cas, però, és que tot i comptar amb una vintena de fitxes i d'haver d'estar tirant del filial cada dos per tres, el mes de gener no servirà per engreixar el vestidor d'una manera exagerada. «És evident que la situació ideal seria la de gaudir de molts recursos. Però també ho és per a mi fitxar algun jugador estant al cent per cent convençut que el volem i no pas arriscar-nos a incorporar un futbolista amb el qual no ho tenim del tot clar». Ho rematava Eusebio: «Si no ho hem fet ja és perquè la situació ideal encara no s'ha produït». Pel que va explicar l'entrenador, no es busca qualsevol cosa. Res que sigui per omplir, sinó al contrari. «Ens pot venir molt bé trobar un jugador de garanties que ens ajudi i que aporti un valor afegit pel que fa a la qualitat», apuntava.

A part de tenir uns quants oferiments al damunt de la taula des de fa temps i de temptejar algunes altres opcions, el cert és que el Girona encara no ha lligat el desitjat carriler. L'opció d'Iván Alejo, sense minuts al Getafe i amb qui hi havia bona sintonia, sembla haver-se refredat. La direcció esportiva disposa d'alguna altra alternativa que li fa més patxoca i intentarà que alguna d'elles arribi a bon port durant els propers dies.