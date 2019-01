El Girona somia tot tocant de peus a terra

Montilivi, vuitens de final de la Copa del Rei i l'Atlètic de Madrid. L'escenari és d'allò més engrescador i aquests tres ingredients haurien de fer que avui es visqui un gran vespre de futbol a l'estadi. D'il·lusió no en faltarà i d'això se'n va encarregar de deixar-ho clar Eusebio Sacristán ahir tot recordant que l'equip vol aprofitar l'oportunitat històrica davant la qual es troba. Ara bé, el tècnic -i tothom- és conscient que la prioritat del Girona aquesta temporada és aconseguir la permanència a Primera. Un objectiu que passa per davant de qualsevol possible fita a la Copa de Rei. Les limitacions d'una plantilla curta d'efectius des de l'estiu i martiritzada per les lesions han fet que Eusebio hagi convocat sis jugadors del Peralada, a més a més de donar descans a alguns dels titulars indiscutibles com Bounou, Juanpe, Pedro Porro i Cristhian Stuani. Tot plegat condueix inevitablement a una doble conclusió. Si s'aconsegueix un bon resultat per arribar viu a la tornada de la setmana que ve al Metropolitano, benvingut serà; tanmateix, la Copa no és la guerra del Girona i el partit de dissabte contra l'Alabès és molt més important i transcendent per a les aspiracions d'assolir la salvació.

Malgrat que el partit contra l'Alabès és a tocar i que els tres punts que hi haurà en joc són vitals en el camí del Girona, aquest vespre equip i afició l'aparcaran durant noranta minuts per intentar allargar el somni de la Copa del Rei. Un primer assalt davant els matalassers que es presenta com una oportunitat per a homes com Alcalá, Muniesa, Lozano o Doumbia, amb poc protagonisme a la Lliga, però també com un test per als joves del Peralada. Irreiemablement, Eusebio ha hagut de recórrer al filial per completar la convocatòria. Així, tal com va passar a l'anterior eliminatòria, Valery, Andzouana, Suárez i Montes són a una llista que completen Pachón i Paik.

En aquest sentit, Eusebio està limitat per la normativa que només permet tenir sobre la gespa 4 jugadors del filial. Sembla clar que Valery i Andzouana ocuparan els carrils mentre que el coreà Paik té força números també de sortir d'entrada i, de passada, debutar amb el primer equip. Sota pals, Iraizoz té el lloc assegurat i, a l'eix, tot sembla indicar que Ramalho acompanyarà Alcalá i Muniesa. Més dubtes hi ha al mig del camp, on, entre Granell, Douglas Luiz i Aleix Garcia s'han de repartir dos llocs tant avui com dissabte. Pere Pons va fer ahir el primer entrenament amb el grup i Eusebio va revelar que confia poder-lo tenir a disposició contra l'Alabès. Paik podria actuar a la mitjapunta mentre que l'altre dubte és saber si Doumbia està en condicions de ser titular després de la lesió i acompanyar Lozano. En cas contrari, Pachón s'estrenaria.

Mentrestant, l'Atlètic arribarà a Montilivi també força masegat per lesions i amb les absències de Filipe Luis, Lucas Hernández i Diego Costa. Tot i que té previst fer alguna rotació, Diego Simeone no es va deixar cap dels titulars a Madrid i, així, Godín, Griezmann, Koke o Saúl seran a Montilivi. Al partit d'avui ja hi haurà el VAR després que la Federació decidís instaurar-lo també a la Copa.