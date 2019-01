No era el millor dia perquè Montilivi presentés una gran entrada. I no la va presentar. Els abonats havien de pagar, la Lliga és la competició prioritària per a tothom a Girona i, a sobre, el partit va coincidir amb una anunciada baixada de temperatures. Feia fred ahir a Montilivi, però el fort vent encara va contribuir que la sensació tèrmica fos encara més baixa. 7.770 valents, però, no van faltar a la cita.