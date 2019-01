Les entrades pel Girona-Barça van dels 65 als 125 euros

El Girona ha anunciat aquesta tarda els preus de les entrades per l'esperat derbi contra el Barça que, descartada l'opció de dur-lo als Estats Units, es jugarà a Montilivi el proper diumenge 27 de gener a 1/4 de 5 de la tarda. Les localitats, en funció de la ubicació, tenen un cost d'entre 65 i 125 euros. Els abonats tenen el duel inclòs al carnet i, per tant, podran veure'l sense cap cost addicional. Els socis ja poden adquirir les localitats a preus especials i en exclusiva fins dilluns que ve a les 11 del matí. Per als socis els preus oscil·len entre els 58'5 i els 112'5 euros.

Quan acabi aquest termini la venda s'obrirà al públic en general, tot i que els socis podran continuar comprant entrades al mateix preu especial. És imprescindible que per tal que els socis puguin comprar aquestes entrades hagin renovat el seu carnet de soci de l'any 2019. La compra dels tickets es pot fer online i les botigues de l'estadi. La temporada passada, en la seva primera visita a Montilivi en partit oficial, el Barça va dur a l'estadi 13.305 espectadors, xifra que es pot incrementar aquest curs tenint en compte que s'ha augmentat la capacitat fins pràcticament els 15.000 seients.

Llista de preus:

TRIBUNA 125 € (públic) 112,5 € (socis)

PREFERENT COBERTA 115 € (públic) 103,5 € (socis)

PREFERENT 95 € (públic) 85,5 € (socis)

GOLS 75 € (públic) 67,5 € (socis)

GOL SUD SUPERIOR 65 € (públic) 58,5 € (socis)