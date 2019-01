LaLliga fixa la visita del Barça a Montilivi per al diumenge 27 de gener a les 16.15

La possibilitat que el partit entre el Girona i el FC Barcelona es celebrés a Miami va omplir pàgines i pàgines de diari i molts minuts de ràdio i televisió no fa tantes setmanes. L'acord del president de LaLliga Javier Tebas amb l'empresa Relevent per dur un partit de la competició als Estats Units i el vistiplau dels dos clubs d'anar-hi feien pensar que irremeiablement el partit no es jugaria a Montilivi. Finalment però i davant les negatives de la Federació Espanyola, l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i de la FIFA, el Barça es va desentendre del projecte a l'espera de consens i Javier Tebas el va haver de posposar per un altre any.

Així i després de tot l'embolic, el partit ja té data i hora. Serà diumenge dia 27 d'aquest mes a 1/4 de 5 de la tarda a l'estadi de Montilivi. La visita del Barça serà tot just la segona en partit de competició oficial després del duel de la temporada passada en què els d'Ernesto Valverde van superar amb claredat els de Pablo Machín. Dos autogols d'Aday Benítez (m.17) i Gorka Iraizoz (m.47) van posar coll amunt el partit pels gironins que van veure com a la segona part, Luis Suárez sentenciava. Aquell dia Machín va donar descans a homes importants com Stuani, Granell o Borja García per donar minuts a d'altres amb poc protagonisme fins aleshores com Jonas Ramalho, Michael Olunga, Douglas Luiz o Aleix Garcia. El matx va aplegar a Montilivi un total de 13. 305 espectadors.