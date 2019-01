La segona unitat del Girona també sap com frenar l´Atlètic de Madrid

La principal prioritat del Girona és la Lliga. Ho és per al club, que sap que només encadenar temporades a Primera Divisió farà créixer el projecte; i ho és per a Eusebio que, a diferència del que va fer el seu col·lega Simeone, tot i tenir l'argentí una plantilla més llarga, va apostar per les rotacions. Peces clau, com el golejador Stuani a la grada, altres com Granell, Portu i Borja a la banqueta i, d'inici a la gespa, només 4 dels titulars divendres a València en el darrer partit de Lliga al costat de jugadors que sortien d'una lesió (Doumbia i Muniesa) i joves del Peralada com Valery i Paik, que ahir debutava. Una «segona unitat» del Girona que, com havia passat en el partit de Lliga del mes de desembre (1-1 a Montilivi) o en els dos de la temporada passada (el 2-2 de l'estrena gironina a Primera Divisió i l'1-1 al Wanda Metropolitano), també sap com frenar l'Atlètic de Madrid. Diego Pablo Simeone encara no ha pogut guanyar mai el Girona.

L'Atlètic de Madrid va tornar a marxar de Montilivi sense la victòria. I això que el tècnic argentí no va escatimar esforços. Tot el que tenia Simeone ho va posar sobre el camp amb l'única excepció del porter Jan Oblak. Griezmann, Godín, Saúl, Koke, Rodrigo, Lemar, Kalinic... I, després del descans, amb 1-1 en el marcador, el tècnic va treure del camp el jove Montero per endarrerir Saúl el lateral i treure Correa. Després encara sortirien Vitolo i Thomas. Res, amb cap d'ells, l'Atlètic va ser capaç de guanyar un Girona que, després d'uns primers minuts més fluixos, va acabar plantant cara més que bé als matalassers. Eusebio va repetir el mateix doble pivot que contra el Llevant, Douglas Luiz i Aleix Garcia, i els dos cedits del City van tornar a respondre bé amb el jugador d'Ulldecona brillant en la construcció del joc. Arriscant en les passades, dels peus d'Aleix Garcia van néixer algunes de les millors jugades del Girona i la gran majoria de les oportunitats de gol gironines.

I si entre els titulars més habituals va destacar Aleix Garcia, entre els que ahir van tenir la seva oportunitat l'escalenc Valery va tornar a picar la porta d'Eusebio per explicar-li que està preparat per jugar a Primera Divisió. Molt actiu i atrevit pujant la banda a la primera meitat, el jove carriler va saber protegir bé a la segona meitat quan més collava l'Atlètic.



Debut del sud-coreà Paik

Valery no va ser l'únic jugador del Peralada titular amb el Girona en el partit d'ahir perquè Eusebio també va donar l'oportunitat de jugar d'inici, i en el seu cas debutar, al migcampisa sud-coreà Paik. Format al Barça, on va arribar amb 13 anys, i incorporat al Peralada fa un parell d'estius, el migcampista nascut a Seül va ocupar l'habitual posició de Borja García intentant generar futbol per darrere del dos davantes, ahir Lozano i Doumbia.

«Eusebio m'ha dit que estigués tranquil, que jugués com m'estava entrenant, i que intentés agafar la pilota al mig del camp per encarar a davant», va dir després del partit un Paik que va ademtre que «al principi estava una mica nerviós, però després m'he anat trobant més còmode sobre el camp».

Preguntat per les seves opcions de jugar més minuts amb el primer del Girona, Paik va dir que «espero que sí, però jo continuaré treballant com sempre i amb la mateixa humilitat; feia temps que estava esperant aquesta oportunitat i ara he de continuar amb el cap on toca i concentrat».

Sobre el partit, el migcampista de Corea del Sud va destacar que «jugant gent que no som habituals hem competit molt bé contra un gran equip com l'Atlètic».