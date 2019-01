Bounou renova fins el 2021

Després de molts mesos de negociació finalment el Girona i Yassine Bounou han arribat a un acord per a renovar el contracte. El marroquí continuarà vniculat al club blanc-i-vermell fins el juny de 2021. Les converses amb Bounou s'havien encallat les darreres setmanes ja que l'Atlètic de Madrid disposava d'una part dels seus drets i el fet que acabés contracte el proper 30 de juny feia perillar la seva continuïtat a Montilivi més enllà d'aquesta temporada. Finalment però, hi ha hagut fumata blanca i Bounou defensarà la porteria del Girona, com a mínim, dues temporades més. Format al planter de l'Atlètic, va arribar al Girona l'estiu del 2016 després de dues temporades cedit al Saragossa pel club matalasser.