Les entrades per veure el Barça costaran entre 65 i 125 euros

El Girona va anunciar ahir els preus de les entrades per l'esperat derbi contra el FC Barcelona que, descartada la possibilitat de dur-lo als Estats Units tal com pretenia LaLliga, es jugarà a Montilivi el diumenge 27 de gener a 1/4 de 5 de la tarda. Les localitats, en funció de la ubicació, tenen un cost d'entre 65 i 125 euros per al públic en general. Els abonats tenen el partit inclòs al carnet i, per tant, podran veure'l sense cap cost addicional. Els socis ja poden adquirir les localitats a preus especials i en exclusiva fins dilluns que ve (dia 14) a les 11 del matí. Per als socis els preus oscil·len entre els 58,5 i els 112,5 euros. A partir de dimarts 15 a les 11.00 la venda s'obrirà al públic en general. Tanmateix, els socis podran continuar comprant entrades al mateix preu especial marcat. El club especifica que per tal que els socis puguin comprar aquestes entrades a preu especial, cal que hagin renovat el seu carnet de soci corresponent a l'any 2019.

Les entrades per al partit contra el Barça tenen uns preus molt semblants als de la visita del Madrid de l'agost. Aquell dia, l'entrada més cara també tenia un cost de 125 euros mentre que les més barates (gols) valien 75 euros. El gol sud superior aleshores encara no estava obert.