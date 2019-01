Ibai Gómez, botxí del Girona l'any passat, canvia l'Alabès per l'Athletic

Ibai Gómez té 29 anys i fa més d'una dècada que és futbolista professional. Durant tot aquest temps, en què ha tastat les tres primeres categories del futbol estatal de la mà del Sestao, l'Athletic (filial i primer equip) i també l'Alabès, només un cop ha sigut capaç de fer un hat-trick. I sent davanter. Qualsevol aficionat del Girona que tingui el mínim de memòria, el recordarà. Ell solet, llavors vestint la samarreta de l'Alabès, va capgirar un marcador que semblava dat i beneït. El dia que Abelardo Fernández debutava a la banqueta dels vitorians, un plàcid 2-0 es va convertir en un malson. Era el mes de desembre del 2017 quan Ibai Gómez va marcar tres gols en 20 minuts per silenciar Montilivi. El que va significar un punt d'inflexió pel seu equip, va convertir-se en una de les derrotes més inexplicables i doloroses que el Girona ha patit en la seva encara curta vida a Primera. Gairebé un any després, tots dos equips es veuen de nou les cares i al mateix escenari, en un duel important per als blanc-i-vermells, que necessiten trencar amb una dinàmica que els ha dut a enllaçar cinc jornades de Lliga sense guanyar. No hi serà Ibai Gómez. No perquè estigui lesionat, o perquè l'entrenador no hi compti. L'atacant és un dels protagonistes de les últimes hores a la Lliga. Malgrat acostar-se a la vintena de partits oficials aquesta temporada, ha decidit canviar d'aires.

L'espera l'Athletic amb els braços oberts. El club de la seva vida, de la seva ciutat. Hi torna, aquest cop per quedar-s'hi fins el 30 de juny del 2022, com estipula el seu nou contracte. Ibai va penjar un vídeo de comiat a les xarxes socials, però no en va tenir prou, sinó que ahir va comparèixer davant dels mitjans per llegir una carta, en una roda de premsa sense preguntes. «El meu camí agafa un altre rumb i m'ha costat moltíssim prendre aquesta decisió», deia per començar, assegurant també que l'Alabès «ha sigut la meva vida durant aquestes dues temporades i mitja, m'he entregat i esforçat cada dia al màxim». Un dels agraïments que va repartir va anar cap a tots els seus companys de vestidor: «He fet néixer amistats que sé que duraran per sempre i això no hi ha gols que ho superin, ni tan sols el hat-trick de Girona».



Jony, baixa per lesió

El mateix dia que Ibai s'acomiadava, Jony, un dels futbolistes més desequilibrants de l'Alabès, queia lesionat en rebre una trepitjada en un entrenament. Les primeres previsions parlen d'un mes i mig de baixa, pel que no podrà jugar demà a Montilivi. Sense un i l'altre, jugadors com Sobrino i Burgui tenen molts números de ser titulars.