«És un partit important perquè fa setmanes que no guanyem»

Malgrat la sèrie de 3 punts dels darrers 15 en joc, Eusebio Sacristán no està amoïnat per la dinàmica del Girona i confia retrobar-se amb la victòria demà contra l'Alabès. "És important guanyar perquè fa setmanes que no ho fem. Realitzem moltes coses bé i hem estat a prop d'aconseguir la victòria. Cal continuar amb aquesta mentalitat i confiar que arribi", ha dit Eusebio aquest migdia.

Per rebre l'Alabès, el tècnic recupera Pere Pons que té molts números per entrar directament a l'onze titular. En aquest sentit, Granell podria tornar al carril esquerre després que dimecres a la Copa només jugués els últims minuts. Pel que fa a l'Alabès, Eusebio ha reconegut que les baixes d'Ibai Gómez i Jony són "importants" tot que s'ha desfet en elogis cap a un equip que "està competint amb els números dels grans de la Lliga".