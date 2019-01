El 2-3 del curs passat és l'únic triomf d'Abelardo contra el Girona

Fa poc més d'un mes, l'Alabès va sortir de Montilivi amb la cua entre cames. El Girona feia bo el 2-2 de l'anada i gràcies a un 2-1 es classificava pels vuitens de final de la Copa. Aquesta derrota de ben segur que no ha esborrat el gran record que guarda Abelardo Fernández de Montilivi. L'asturià va debutar com a tècnic del conjunt basc ara fa poc més d'un any a l'estadi gironí. L'Alabès estava enfonsat a la cua de la classificació (penúltim amb 9 punts) i veia com els gols de Juanpe i Stuani (2-0, m.59) els enfonsaven una mica més. Tanmateix, de la mà d'Ibai Gómez els bascos van reaccionar per acabar remuntant (2-3) i salvant-se sense problemes. No només això, sinó que des de llavors, l'Alabès ha mantingut una línia de resultats extraordinària que li permet ser ara mateix quart a la classificació. «Aquell partit ho va canviar tot. Va ser l'inici d'un somni del qual encara no m'he despertat» confessava ahir Abelardo.

Malgrat ser recordat a Montilivi per ser l'entrenador de l'Sporting que va prendre l'ascens al Girona el curs 14-15, la realitat és que Abelardo només ha guanyat un cop al conjunt blanc-i-vermell. Va ser precisament el famós 2-3 del curs passat. La resta d'enfrontaments han acabat amb empat (3) o amb triomf del Girona (2). Aquesta temporada a la Copa, a Vitòria el resultat va ser de 2-2 mentre que a Montilivi el Girona es va imposar per 2-1. El curs passat, en el partit de la segona volta disputat a terres basques, el Girona es va imposar per 1-2 amb un gol d'Aleix Garcia i un altre de Stuani de penal. Més enrere en el temps, a l'època de Segona A (14-15) en què el Girona i l'Sporting es disputaven una plaça d'ascens directe, al Molinón el resultat va ser d'1-1 gràcies a un gol en l'afegit de Juncà. A Montilivi, el marcador no es va moure (0-0). Al final, l'Sporting va acabar pujant gràcies al millor average general (+2).