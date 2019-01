Bounou renova fins al 2021: «Sento que encara em queda camí per fer al Girona»

Ha costat. Hi ha hagut pedres al camí. Imprevistos que han complicat i fins i tot enrocat una mica la negocicació, però finalment el Girona ha aconseguit assegurar-se la continuïtat de Yassine Bounou per dues temporades més. El club va anunciar ahir l'acord per a la renovació del porter marroquí fins al 30 de juny de 2021 fent desaparèixer d'una revolada els dubtes sobre el seu possible adeu el proper mes de juny. El fet que Bounou acabés contracte d'aquí a cinc mesos i la progressió mostrada pel marroquí el convertia en un caramel molt abellidor per a qualsevol equip, que se l'hauria pogut endur lliure. Tanmateix, la voluntat del porter i la persistència del Girona han acabat duent les negociacions a bon port i amb Bounou a Montilivi fins al 2021.

«Sento que encara em queda camí per fer al Girona», deia ahir a la tarda Bounou, instants després de fer-se pública la seva renovació. El marroquí sempre ha manifestat la seva voluntat de romandre a Montilivi. El fet que l'Atlètic de Madrid tingués una part dels seus drets ha alentit l'operació. «La renovació és quelcom molt il·lusionant. Feia un any que estàvem amb aquesta idea. Considero que per continuar creixent necessito estar en un entorn on pugui oferir el millor», assegurava Bounou, satisfet de quedar-se.

L'Atlètic de Madrid el va captar pel seu planter procedent del Wydad de Casablanca el 2012 i Bounou va arribar al Girona l'estiu del 2016 després de dues temporades cedit al Saragossa pel club matalasser (14-16). A Montilivi hi ha viscut l'ascens a Primera Divisió, on va alternar la porteria amb René Román i l'any del debut, on va pispar la titularitat al veterà Gorka Iraizoz. A l'estiu va ser al Mundial de Rússia amb el Marroc i durant la temporada ha signat actuacions molt destacades que l'han revaloritzat encara més. «He anat creixent de mica en mica. Soc en una etapa de més maduresa i em semblava difícil trencar aquesta dinàmica i anar-me'n a un altre lloc», deia. I és que des del passat 1 de gener Bounou era lliure per parlar amb qualsevol equip per tal d'incorporar-s'hi amb la carta de llibertat a partir del 30 de juny.