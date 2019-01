El Girona s´abona a l´empat

El Girona no guanya des del mes de novembre, 1-3 al camp de l'Espanyol, i en les últimes sis jornades de lliga ha sumat només quatre punts amb les derrotes a San Mamés i al Sánchez Pizjuán i els empats davant Atletic, Getafe, Llevant i avui amb l'Alabès a Montilivi en un partit en què, especialment a la primera meitat, els gironins han fet mèrits per aspirar a sumar els tres punts.

Una errada de Douglas Luiz ha acabat amb el gol de Borja Bastón que ha igualat l'1-0 marcat per Stuani cobrint de terra la bona primera meitat dels gironins. A l'espera que acabin els partits de la jornada, el Girona té 5 punts de marge sobre el descens. La victòria del Rayo Vallecano de divendres davant del Celta, l'empat del Valladolid a Mestalla, el potencial d'Ahtletic Club i Vila-real...

El Girona començava el partit d'aquesta tarda amb només quatre punts de marge sobre el descens i sent conscient que, per molt que l'eliminatòria de Copa contra l'Atlètic es mantingui oberta, la cita important era avui. I a un veterà com Stuani no se li escapa una realitat com aquesta. El davanter uruguaià fa molts anys que dona voltes pels camps de futbol i sap sempre el que li toca fer.

Stuani ha sortit disposar a carregar-se l'equip sobre les seves espatlles i, abans d'acabar-se el primer minut, ja ha controlat una pilota al mig del camp l'ha obert amb intel·ligència cap a aquest esforçat carriler que es veu obligat a ser Àlex Granell i ha acabat rematant la centrada del gironí amb un gran cop de cap que no ha acabat en gol per la notable intervenció del porter de l'Alabès, Pachecho.

Cristhian Stuani ha sortit endollat. I la resta del Girona també. Especialment un Pere Pons que, després de perdre's per lesió els dos últims partits, ha tornat a l'onze assumint protagonisme en un doble pivot al costat de Douglas Luiz. Mentre el Girona ha creat perill arribant amb regularitat davant la porteria de Pacheco -en el minut 3, Stuani no arriba a una centrada de Portu; en el 8 una gran jugada de personal de Pere Pons acaba sense un xut clar- l'Alabès ha semblat començar el partit preguntant-se encara perquè havien venut Ibai a l'Athletic Club.

És ben fàcil arribar a un consens general que Stuani és bon rematador de cap, un notable golejador i un davanter amb ofici per lluitar contra les defenses contràries. Però avui ha demostrat que també sap inventar-se gols i oferir detalls de molta qualitat. Minut 11 de partit. Centrada de Pedro Porro cap a un Stuani que dins de l'àrea, aguantant la pressió del central de l'Alabès, s'aixeca la pilota i al segon toc envia la pilota al fons de la porteria de Pacheco amb una preciosa vaselina (1-0). El partit estava a les mans.

L'Alabès ha intentat reaccionar, però li ha costat molt. Sobrino i Burgui són molt ràpids, però l'equip ha trobat a faltar a Ibai i al lesionat Jony. Abans del descans,'l'equip de Vitòria només ha tingut una oportunitat clara de gol. I aquesta ha arribat per una errada del Girona. Pilota perduda a la banda esquerra i ràpida jugada de l'Alabès que ha acabat amb Borja Bastón aixecant la pilota per sobre de Bono. Només la intervenció en el darrer moment d'Alcalá ha aconseguit evitar que l'1-1 pugés en el marcador.

Just després, el Girona també ha tingut la seva en una ràpida contra conduïda per Portu i Pedro Porro que ha acabat amb un xut amb poc aire del jove carriler dret dels gironins que Pacheco ha enviat córner. A Primera Divisió no hi ha mai res fàcil. Ni tan sols quan has dominat un partit de manera clara al llarg de la primera meitat. La segona part ha començat de la pitjor manera possible per als gironins. I no ha estat pas perquè l'Alabès hagi creat perill gràcies al futbol que generava. Ha estat una nova mostra de candidesa a l'hora de treure la pilota jugada des del darrere.

Una errada de Douglas Luiz ha concedit una segona jugada per a l'Alabès que ha acabat amb el gol visitant després que Borja Bastón hagi afusellat Bono des de l'àrea petita. El gol de l'Alabès ha estat un cop molt dur per al Girona. Dels que costen de digerir. Els gironins han provat de reaccionar, però la recepta bona, contestar ràpidament marcant el 2-1, no ha estat possible i el pas dels minuts ha anat pesant en contra dels locals.

El Girona ha demanat dos possibles penals a l'àrea de Pacheco, el primer sobre Stuani ha acabat amb groga per al golejador local; i el segon, a Portu, també ha acabat en no-res després de la intervenció del VAR. Eusebio ha mogut la banqueta. Primer amb l'entrada de Valery per recol·locar Granell al mig del camp i després fent sortir Aleix Garcia i Lozano. Però no hi ha hagut res a fer, el marcador no s'ha mogut més i el tercer empat consecutiu del Girona a la lliga ha estat una realitat.



Fitxa tècnica



Girona: Bono, Pedro Porro, Bernardo, Alcalá, Juanpe, Granell (Aleix García, m.73), Pere Pons, Douglas Luiz (Valery, m.60), Borja Garcia, Portu (Lozano, 82) i Stuani.

Alabès: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia, Maripan, Rubén Duarte, Pina, Manu, Sobrino (Darko, m.78), Borja Bastón (Guìdetti, m.88), Burgui (Martín, m.92) i Calleri.

Gols: 1-0, m.11, Stuani; 1-1,m, 50, Borja Bastón.

Àrbitre: Sánchez Martinez. Targetes grogues: Douglas Luiz, Pere Pons, Stuani i Porro (Girona); Calleri i Onesimo (Alabès).

Estadi: Montilivi. 11.303 espectadors.