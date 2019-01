«Estem fent moltes coses bé i cal continuar d´aquesta manera»

Poca cosa immuta Eusebio Sacristán. El tècnic del Girona és un home tranquil, conscient que la bona feina acabarà donant els seus fruits. No es deixa atemorir per la ratxa de cinc jornades sense conèixer la victòria ni per la pujada del calendari (Metropolitano, Benito Villamarín i la visita del Barça) ni pel fet que els equips de baix comencin a despertar. Tampoc les lesions i tots els contratemps que ha patit des que va aterrar al Girona li fan perdre la son. «Sempre miro el costat positiu de les coses. Accepto les circumstàncies i miro les possibilitas que em donen», deia ahir Eusebio que només pensa a aconseguir els tres punts aquesta tarda contra l'Alabès. «És un partit important perquè fa unes quantes setmanes que no guanyem i hem de de continuar treballant per fer-ho. Estem fent moltes coses bé i hem estat a prop d'aconseguir-ho. Cal continuar amb aquesta mentalitat i estic confiat que arribarà», assegurava. «Estem amb confiança i convençut del que fem. La victòria no arriba i per això pensem que hi ha coses que sí que hem de millorar», reconeixia el de La Seca, que afegia que veu l'equip «il·lusionat» per mirar de «fer un bon partit i acabar la primera volta amb una victòria, que seria molt positiu».

Eusebio arriba avui a l'equador de la Lliga amb l'últim partit de la primera volta. Ho fa amb l'equip amb 23 punts, només tres menys que la temporada passada a aquestes alçades i amb l'oportunitat d'igualar el registre de Pablo Machín en l'estrena a Primera. Això però, és una anècdota per al tècnic. «No és important per a mi. He vingut a oferir el millor de mi i a aconseguir l'objectiu del club. Trballem per guanyar partits i punts i ser a prop de l'objectiu», recordava refusant qualsevol comparació.

Eusebio va assegurar que Pere Pons està al «cent per cent» i que està preparat per ser titular aquesta tarda contra l'Alabès. En canvi, el tècnic va explicar que el lateral esquerre Carles Planas continua amb problemes físics. «Cal ser cauts. Va voler estar a prop de tornar i això el va frenar una mica en la seva recuperació. Cal estar tranquils i esperar que es recuperi bé i el més aviat possible», deia.

Pel que fa a l'Alabès, Eusebio destacava la importància de les baixes d'Ibai Gómez i de l'extrem asturià Jony pel «protagonisme que tenen». Tot i això, el tècnic valorava «la determinació» del conjunt basc que els ha permès competir «amb números dels millors equips de la Lliga». L'Alabès no ha jugat Copa del Rei entre setmana i arribarà més fresc que el Girona. «Estan amb confiança, a prop de l'objectiu i molt segurs del que fan. Són molt intensos i els tenim molt de respecte», valorava el preparador.