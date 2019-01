Obligats a jugar al mateix ritme i intensitat

El Girona competeix bé, planta cara a tots els seus adversaris i es manté dins els partits jornada rere jornada. Dimecres amb molts titulars descansant l'equip va competir davant un Atlètic de Madrid que va demostrar que també volia la Copa, mentrestant Juanpe, Pere Pons, Cristhian Stuani, Yassine Bounou i Pedro Porro descansaven per poder rendir al màxim nivell en el partit d'avui. Davant un Alabès al qual els gironins van eliminar a la Copa els d'Eusebio hauran de fer un bon partit amb la idea de capgirar una dinàmica en què els locals acumulen cinc jornades sense conèixer la victòria a la lliga. Com sempre es preveu un partit igualat, serà necessari estar encertat a les àrees tant en el moment de defensar com en l'atac i, si és possible, poder manar en el marcador per no haver d'anar a remolc d'un rival el qual fins ara li va tot de cara.



Colats entre els millors. Els vitorians acabaran la primera volta del campionat entre els grans, l'equip entrenat pel "Pitu" Abelardo s'ha convertit en la revelació de la primera part de la lliga i amb trenta-un punts ocupen posició de Champions League. L'Alabès ha guanyat la meitat dels partits que ha disputat i, tot i ser dels equips menys golejadors del grup capdavanter, també és dels menys golejats, fet que li permet mantenir un bon equilibri atac-defensa. Amb l'objectiu de la salvació pràcticament assolit, els visitants jugaran amb les ganes i la il·lusió que els empeny a ser un equip molt competitiu cada setmana. Abelardo va arribar a Mendizorrotza la temporada passada amb l'objectiu de salvar l'equip i mantenir-lo a la màxima categoria, l'exjugador del Barça ho va aconseguir i a més ho va fer sense molts problemes, enguany amb la inèrcia que va suposar la seva arribada al club està traient un rendiment excepcional a una plantilla que està al límit de les seves possibilitats.



Sense Ibai Gómez ni Jony. La setmana ha estat dura a Vitòria, primer va ser l'extrem Ibai Gómez qui anunciava la sortida del club per tornar a l'Athlètic Club de Bilbao. El futbolista ha estat important pels victorians en aquesta fase de campionat aconseguint tres gols a la lliga i aportant molt en atac. Amb aquesta baixa a l'Alabès li quedarà una banda dreta debilitada en què li correspondrà a l'exgironí Rubén Sobrino aprofitar les oportunitats. Mentre s'anunciava la baixa d'Ibai es produïa la lesió de Jony, l'encarregat de jugar a l'altra banda, l'esquerra. L'extrem no va acabar d'explotar a Màlaga però a Vitòria s'ha convertit en un dels revulsius oferint molt en atac i aconseguint trepitjar l'àrea contrària arribant des del darrere, la baixa dels dos jugadors de banda significa un problema important per a l'entrenador, ja que fins i tot es pot veure obligat a modificar el sistema de joc i passar del 4-4-2 al 4-3-3. Amb Fernando Pacheco a la porteria, al darrere jugarà una línia defensiva formada per quatre futbolistes, el normal és que en defensa l'equip presenti pocs canvis, Victor Laguardia i el xilè Maripán són els centrals, el lateral és Ximo Navarro mentre que a l'esquerra poden repartir-se la posició entre Rubén Duarte i Martín. Al mig camp en el doble pivot la presència de Tomàs Pina i Manu Garcia aporta equilibri mentre que a la davantera veurem una parella que es compenetra bé, l'argentí Jonathan Calleri i l'exjugador del Saragossa Borja Bastón s'ajunten per buscar possibilitats de rematada, els dos tenen capacitat per marcar diferències.



Amb el gol repartit. Els jugadors de banda Ibai Gómez i Rubén Sobrino amb tres gols i Jony amb dos han col·laborat molt en la part golejadora de l'equip. A ells cal sumar-hi els tres gols de Borja Bastón i els quatre de Calleri. L'avantatge de l'Alabés en respecte al Girona és que varis futbolistes tenen capacitat de fer gol i a part dels davanters també marquen arribant des de segona línia o buscant diagonals des de les bandes. El hàndicap més important dels locals és que depenen massa dels gols de Cristhian Stuani i quan l'uruguaià no està del tot encertat manquen recursos ofensius. El Choco Lozano va marcar a la Copa, el davanter viu del gol i aquest li ha de donar confiança per poder trobar porteria amb més facilitat. Seria un bon moment perquè Portu tornés a marcar donant continuïtat al bon partit que va fer al camp del Llevant i que Borja Garcia trobés l'oportunitat per tirar a porteria contrària.



Cal igualar el ritme i la intensitat. Li anirà bé al Girona poder jugar de nou amb la tripleta de centrals habitual, l'adversari jugarà amb dos davanters centres d'envergadura i referència per lluitar a l'àrea, si al final l'aposta d'Abelardo passa per jugar amb una línia de quatre al mig camp el més normal és que a la davantera Calleri i Borja Bastón juguin junts, els dos dominen la posició en zones de rematada i van bé en el joc aeri. A les bandes, Pedro Porro tornarà a la dreta mentre que a l'esquerra, tot i el bon partit de Valery a la Copa, la plaça possiblement serà per a Granell. Al centre del camp serà la zona en què caldrà lluitar per poder guanyar les accions, l'Alabès presentarà un doble pivot de contenció i que domina bé el joc posicional, fet que obligarà els gironins a esforçar-se per poder recuperar pilotes. Amb el dubte sobre la presència de Pere Pons a l'equip inicial qui jugui de mig centre haurà de mostrar agressivitat defensiva i intensitat, les segones jugades permetran nous atacs i la pugna per les pilotes dividides s'ha de guanyar. Si el jugador de Sant Martí vell està al cent per cent jugarà i segurament l'acompanyarà un Aleix Garcia que en les últimes jornades presenta un estat de forma un pèl millor que no el brasiler Douglas Luiz. Per poder guanyar el partit el Girona haurà d'igualar i si és possible millorar el joc ofensiu i defensiu del seu rival, ja que l'Alabès ha sumat molts punts degut a una bon feina a nivell col·lectiu.