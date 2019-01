A la recerca d´una alegria per tancar la primera volta

Ni hi ha nervis, ni neguit ni preocupació al Girona arran de la ratxa de 3 punts dels darrers 15 en joc. Els tres empats i les dues derrotes en les últimes cinc jornades són un balanç escàs i poc productiu per a un equip que, tot i això, viu còmodament instal·lat a la zona tranquil·la de la classificació amb 23 punts i 6 d'avantatge respecte a les posicions de descens. Ara bé, ben vius en l'eliminatòria de Copa de vuitens de final contra l'Atlètic després de l'1-1 de l'anada, i amb els duels al camp del Betis i contra el Barça a l'estadi, l'escenari que es presenta, si més no, espanta. Sobretot en cas de no trencar avui la ratxa de partits sense guanyar a la Lliga i témer per si els de baix continuen retallant. Vet aquí doncs la gran transcendència del duel d'aquesta tarda contra l'Alabès a Montilivi. Un partit atractiu davant un rival conegut -els gironins s'hi van enfrontar i eliminar als 16ns de final de la Copa- que camina amb pas ferm entre les posicions de Champions League.

La recuperació de Pere Pons és la gran notícia del cap de setmana. El de Sant Martí Vell ha superat la lesió que li va impedir jugar contra el Llevant i a la Copa i avui es perfila com a titular al mig del camp. El retorn de Pere Pons i Doumbia pels joves del Peralada Paik i Pachón són les dues úniques novetats a la convocatòria per al partit d'avui. Mojica, Aday, Planas i Roberts continuen de baixa per lesió. Eusebio recupera efectius -pocs- mentre que l'Alabès arriba a Girona sense dos dels seus pilars ofensius com són Ibai Gómez i Jony. El primer, botxí del Girona amb un hat-trick el curs passat (2-3), ha estat traspassat a l'Athletic Club aquesta setmana, mentre que l'extrem asturià es va lesionar dijous i en té per a més d'un mes de baixa. Dos jugadors importants que perd Abelardo Fernández i que seran suplerts per l'exgironí Sobrino i Burgui. Rodrigo Ely tampoc hi serà per lesió mentre que Vigaray, Adrián Marín i Wakaso no han viatjat per motius tècnics.

Després de la bona impressió que va deixar l'equip contra l'Atlètic de Madrid, avui Eusebio recuperarà alguns dels titularíssims que, o bé no van jugar o bé ho van fer pocs minuts a la Copa. És el cas de Bounou, Porro, Juanpe, Granell, Borja García, Portu i Stuani. Pendents encara de l'arribada de l'anhelat carriler esquerre i després que Valery jugués els 90 minuts dimecres, tot fa preveure que Granell ocupi el lloc a la banda. De la seva banda, Ramalho passarà del carril a la posició de marcador acompanyant Bernardo i Juanpe. Més dubtes hi ha al mig del camp per saber qui serà l'acompanyant de Pons. El fet que tant Aleix Garcia com Douglas Luiz disputessin el partit sencer contra l'Atlètic genera una bona incògnita. En atac, Borja García ocuparà la mitja punta per darrere d'Stuani i Portu.

Paral·lelament a la importància dels punts en joc en l'aspecte classificatori, el Girona té l'oportunitat d'igualar els 26 que va sumar la temporada passada en l'estrena de l'equip a la categoria. Un repte menor, de ben segur anecdòtic, però que no deixarà d'indicar en quin punt es troba l'equip arribats a l'equador de la temporada.