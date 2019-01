Eusebio: «Estic content amb la reacció a l'empat»

El Girona va tenir ahir la victòria a tocar, una vegada més. Però ahir tampoc va poder ser, després que una badada de Douglas Luiz regalés a l'Alabès la possibilitat de l'empat. Més enllà d'això però, el balanç que treu Eusebio Sacristán del seu equip és una vegada més positiu i no pot retreure res als seus jugadors. «No podem queixar-nos, sinó continuar inisistint», deia a la conferència de premsa de després del partit quan se li va recordar que el Girona duu sis jornades sense guanyar.



Girant al voltant de Stuani i Bounou

El golàs d'ahir de Christian Stuani i la renovació de Bounou són la confirmació necessària per poder seguir amb el projecte blanc-i-vermell. Més enllà del killer no hi ha garanties assegurades. Tot i que per Eusebio «tots són importants». «Volem fer gols i guanyar partits. Comptem amb la gran efectivitat de Christian, que és el nostre home de referència, però estem convençuts que tenim molts més homes per marcar gols. Ja ho vam veure davant del Llevant. Cal generar més ocasions i acabar de concretar les jugades, tot arribarà. Portu, Choco i Borja García cada vegada ho tenen més a prop», va dir.

El cas Bounou, per altra banda, «és una molt bona notícia. Estem molt contents perquè és un porter consolidat i està en un moment de maduresa. És l'exemple que els jugadors tenen compromís amb el club», va assegurar l'entrenador.