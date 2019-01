El Girona tanca la primera volta amb cinc punts de marge sobre el descens

El Girona va tancar ahir la primera volta amb cinc punts de marge respecte el descens, que ara marca el Rayo Vallecano (24-19). L'equip d'Eusebio encadena sis jornades sense guanyar (quatre empats i dues derrotes), però l'extrema igualtat que hi ha aquest any a la lliga li permet mantenir-se a la part mitja-alta, això sí, cada vegada més a prop dels llocs de perill. El Rayo, amb tres triomfs seguits, l'últim divendres contra el Celta, ha aconseguit reenganxar-se a la lluita per la permanència; l'Osca, que ahir va caure a Leganés, sembla molt despenjat i el Vila-real, tot i que per equip i pressupost té tots els números per sortir-se'n, ahir va seguir complicant-se la vida caient a casa amb el Getafe (1-2). En un partit frenètic en què Toko Ekambi va tenir l'empat, ja en l'afegit, però va enviar un penal per sobre del travesser.

Amb aquests 24 punts el Girona n'acredita dos menys que la temporada passada a l'equador de la lliga (26). I els cinc punts de diferència sobre el descens d'ara eren aleshores el doble, 10. És clar que en aquella lliga el Las Palmas ja estava molt despenjat (11 punts), i el Deportivo i el Màlaga, els altres equips que van baixar, només duien 16 punts. Que la permanència serà aquest any molt més cara ho acredita que el Rayo, ara el primer que descendiria, ja té 19 punts. El Girona obrirà la segona volta diumenge que ve al camp del Betis i després ha de rebre el Barça a Montilivi. Quasi res.