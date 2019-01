Bounou: «El Girona és el millor lloc per continuar creixent»

El Girona ha presentat aquest migdia l'acord de renovació fins el 2021 amb Yassine Bounou, tancat divendres passat. El nou contracte del porter marroquí, pel qual el Girona continua compartint els drets amb l'Atlètic de Madrid, contempla una opció per ampliar-lo fins el 2023. Bounou ha explicat que "no veu cap altre millor lloc que Girona per continuar creixent" i que la seva idea era quedar-se "i continuar creixent de la mà del club des del primer moment". Tot i això, el marroquí ha revelat que ha rebut l'interès d'altres clubs. En aquest sentit, Cárcel ha detallat que el retard en l'entesa final ha estat degut a la negociació amb l'Atlètic de Madrid pel tant per cent d'una futura venda.