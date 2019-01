Raúl García es perfila com a nou lateral del Girona

El Girona sembla tenir nou carriler. Raúl García, lateral del Leganés, ha rescindit avui el seu contracte amb el club madrileny i fitxarà pel Girona FC pel que resta de temporada amb opció a dues més, segons avança el diari As. D'aquesta manera, el Girona reforçarà una posició en la que no tenia efectius de garantia després de les lesions de llarga durada de Johan Mojica i Aday Benítez.

García, gallec de 29 anys, acabava contracte amb el Leganés aquesta temporada i deixa el seu club gratis, després d'acceptar dues condicions del Leganés: que no fitxés pel Getafe i una clàusula de la por, que l'impedirà jugar contra l'equip madrileny aquest temporada.

L'Osca també pretenia el fitxatge de Raúl, que finalment sembla que ha optat pel Girona pel seu projecte esportiu.

Un jugador experimentat

Tot i que la seva posició natural és el carril esquerra, Raúl també ha actuat en ocasions com a central i fins i tot com a interior esquerrà. Nascut a la Corunya i format a les categories inferiors del Deportivo, va debutar amb els blanc i blaus a Primera Divisió en 2010 de la mà de Miguel Ángel Lotina. Després de passar per Monatañeros, Melilla i Almeria, amb qui aconseguiria l'ascens a la màxima categoria el 2013 tornant a jugar partits a Primera, arribaria l'Alabès al gener de 2014, convertint-se en l'habitual lateral esquerre de l'equip vitorià.

En la seva primera temporada completa a Mendizorroza jugaria 42 partits oficials, anotant dos gols, un d'ells precisament davant el Leganés a Vitòria. En la següent, seria peça clau de l'ascens de l'Alabès a Primera Divisió, disputant 39 xocs, tots ells com a titular, i marcant cinc gols, un d'ells de lliure directe davant el Numància en el partit que va certificar l'ascens, i convertint-se en un dels millors laterals de la categoria. En la seva última campanya a Vitòria, Raúl García va disputar vint-i partits amb el quadre vitorià, totalitzant 1.556 minuts de joc entre Lliga i Copa del Rei, i contribuint a que el seu equip aconseguís la novena posició en el campionat i aconseguís la final del torneig coper.

Després d'arribar a Leganés a l'estiu de 2017, Raúl va disputar 24 partits oficials amb els pepineros augmentant la competència en el carril esquerre i actuant també com a central quan ho van requerir les circumstàncies.