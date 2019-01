El Girona ha deixat escapar set marcadors a favor aquesta temporada

«Hem de continuar treballant per millorar el que ens manca per aconseguir les victòries». Aquesta frase la va pronunciar Eusebio divendres en la prèvia del Girona-Alabès i al final del partit, amb diferents paraules va dir el mateix. El Girona va tornar a deixar escapar dos punts dissabte en un partit que havia començat de la millor manera possible amb el gol de Stuani (m.11). L'equip però, no va saber ni rematar el partit amb un segon gol ni tampoc gestionar-lo adormint el joc. Al final, l'Alabès es va endur un punt de Montilivi deixant els d'Eusebio amb un pam de nas i allargant la ratxa sense guanyar a sis victòries. Els darrers empats, juntament amb les derrotes a Bilbao i Sevilla han fet que el Girona hagi sumat només 4 dels últims 18 punts en joc igualant la pitjor ratxa de l'equip a Primera Divisió. El pitjor del cas no són les sensacions, que no són pas dolentes, ni les ganes de l'equip, que hi són; és el fet de veure com el Girona fa bons partits i moltes coses per guanyar-los però va deixant escapar oportunitats de sumar mentre els equips de baix, de mica en mica, es desperten.

Contra l'Alabès altre cop, el Girona va fer el més difícil: avançar-se al marcador. Tanmateix, i per setena vegada aquesta temporaad no va ser capaç d'estacar els tres punts. Una pel·lícula massa vista tant a Montilivi com a domicili en què els d'Eusebio no saben tancar el partit i al final els volen els punts. Dissabte van ser-ne dos però abans, el Girona també havia vist com contra el Madrid, l'Eibar, el Barça, l'Osca, l'Atlètic de Madrid i el Llevant tampoc se'n sortia a l'hora de fer bons els avantatges i no aconseguia sumar la victòria.

Aquesta debilitat s'ha vist agreujada en les dues últimes jornades. Dissabte l'equip va fer una de les millors primeres parts del curs però entre que no va fer el segon i que l'Alabès va aprofitar una acció aïllada per empatar, el triomf no va arribar. Fa dos dissabtes, la història es va repetir dues vegades al camp del Llevant. Portu va avançar els d'Eusebio (0-1, m.30) però Morales va igualar el marcador a la represa (1-1, m.57). El gol de falta d'Aleix Garcia i l'expulsió de Postigo (m.70, 1-2) semblaven encarrilar la victòria gironina però Coke a cinc minuts pel final va situar el definitiu 2-2 al marcador.

El Girona també havia vist com poques setmanes abans, l'Atlètic de Madrid igualava un marcador favorable als gironins a Montilivi gràcies a un gol de penal de Stuani (m.45, 1-0). Un autogol de Ramalho va evitar l'alegria gironina (1-1, m.83) també al tram final del partit. Fa unes quantes setmanes, contra l'Eibar, també a Montilivi, els gironins van capgirar el gol inicial de Charles de penal gràcies a Stuani (2-1, m.45). Arbilla i Enrich, però, van capgirar el marcador amb un 2-3 dolorós. Al camp de l'Osca, Stuani (0-1, m.36) havia avançat l'equip de penal però Melero, també de penal (1-1, m.71), va evitar el triomf blanc-i-vermell.

Una altra història van ser els partits contra Barça i Madrid. Al Camp Nou, el Girona es va situar 1-2 (m.50) gràcies a Stuani però Piqué va igualar al final (m.62, 2-2). De la seva banda, el Madrid va capgirar el gol de Borja García (1-0, m.16) per acabar golejant (1-4).