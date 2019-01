Bernardo, Borja i Bounou són els que més juguen al Girona

Els més exigents, aquells que fins i tot xiulen quan consideren que el Girona hauria d'eliminar sense problemes un Alabès a la Copa o desempallegar-se amb facilitat del Leganés a l'estadi, potser creuen que 24 punts en 19 jornades és un botí insuficient. La resta de mortals, els realistes, el donaran per bo. Alguna crítica hi haurà, per descomptat, però per a un dels pressupostos més baixos, plantar-se a l'equador de la competició en novè lloc i tenint més a prop les places europees que no pas el descens és per estar satisfet. Com que les comparacions són odioses, és inevitable pensar que fa un any s'estava millor, amb dos punts més i el doble de distància sobre el descens (5/10). També cal tenir en compte que una Lliga com la Primera no en té res de fàcil i que veient la igualtat que hi ha salvar-se costarà car. Però vivint el present, que és el que toca, aquest situa els gironins en zona tranquil·la, amb un balanç prou equilibrat i amb més de la meitat dels deures fets.

Ve d'on ve el Girona, d'un any per emmarcar i un canvi d'entrenador a l'estiu. Un veritable punt i a part. Pablo Machín, quatre anys després d'aterrar i d'encadenar èxits i elogis, va decidir canviar d'aires i l'interrogant va instal·lar-se a Montilivi. El de l'afició, sobretot, per saber què és el que passaria a partir d'ara. El del club, també, disposat a apostar per Eusebio Sacristán i el seu seguici, però sense ni la més remota idea de saber si l'aposta tindria el resultat esperat. El temps ha portat una resposta afirmativa. La plantilla, escurçada i sense canvis substancials, s'ha sobreposat a les adversitats, ha refusat els intents per canviar la filosofia de joc i l'esquema i ha mantingut la seva essència. El resultat, uns números similars als de fa dotze mesos i, el que és més important, en 19 jornades no s'ha ocupat mai cap plaça de descens a Segona A. Bernardo (1.710), Borja García (1.582) i Bounou (1.512) han sigut els futbolistes més utilitzats fins ara.

S'hi ha estat a prop, perquè el quinzè lloc ha rebut el Girona en més d'una jornada. Més no s'ha baixat. En canvi, s'ha mirat cap amunt, atrapant la sisena plaça, instal·lant-se en aquelles posicions europees que, de tant somiar-les uns mesos enrere, es van acabar esfumant. El balanç de l'actual novè classificat de Primera parla de cinc victòries (Vila-real, Celta, Rayo Vallecano, València i Espanyol), nou empats (Valladolid, Barça, Osca, Reial Societat, Leganés, Atlètic, Getafe, Llevant i Alabès) i un total de cinc derrotes (Reial Madrid, Betis, Eibar, Athletic i Sevilla). Amb Machín, la primera volta es va tancar amb 26 punts, dos més que ara. També amb més victòries (7), encara que també més derrotes (7) i menys empats (5).

Són 21 els gols que el Girona duu a la Lliga i 12 d'aquests, més de la meitat, porten la firma de Cristhian Stuani. L'uruguaià ha tancat la primera volta com a tercer màxim anotador de tota la Primera Divisió, només superat per Leo Messi (17) i Luis Suárez (14), tots dos del Barça. També han vist porteria Portu (3), Bernardo, Alcalá, Pere Pons, Borja García, Aleix Garcia i Doumbia. Per contra, són 23 els gols encaixats. 4 els ha rebut Iraizoz, mentre que els 19 restants han anat a parar a la porteria de Bounou, titular sempre que ha estat disponible.

A la Lliga, Eusebio ha fet jugar 22 futbolistes. Un d'ells, David Timor, va fer les maletes al darrer dia del mercat d'estiu per vincular-se al Las Palmas. D'altres dos són del Peralada: Pedro Porro s'ha guanyat un lloc a la primera plantilla, mentre que Valery Fernández està traient el cap cada cop amb més insistència i guanyant-se el protagonisme.

La nota negativa d'aquest primer tram de temporada, a banda d'algunes relliscades doloroses com l'1-4 amb el Reial Madrid o el 2-3 amb l'Eibar, han estat sobretot les lesions. Un mal endèmic que encara pateix la plantilla i que l'ha reduït fins al punt d'obligar Eusebio a fet autèntics malabarismes per completar la plantilla. Johan Mojica no va ni arribar a debutar, mentre que Aday Benítez deia adeu al curs a la tardor, després d'haver jugat 9 partits. Pel mig, han anat caient un munt de futbolistes; la majoria d'ells ja estan bé, però no tots, ja que a Patrick Roberts no se l'espera fins al febrer.