Eusebio Sacristán: "Confiem a retenir els jugadors que tenim actualment"

"He vist els diaris aquest matí, però estic tranquil. Confiem a retenir els jugadors que tenim actualment fins al final de la temporada. Sabem que són bons i que en qualsevol moment poden cridar l'atenció, però res ens preocupa", ha dit Eusebio, respecte al suposat interès del Barça per Cristhian Stuani, que viatja a Madrid per intentar classificar el Girona per als quarts de final per primera vegada en la seva història.

"A l'anada vam fer les coses bé i això ens ha donat la possibilitat d'anar al Wanda i tenir possibilitats. Les esgotarem totes, perquè volem passar", ha valorat el tècnic del Girona, que no ha convocat ni a Juanpe ni a Bounou, i viatja amb 20 futbolistes.