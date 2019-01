L´àrbitre del VAR a San Mamés i contra l´Alabès xiularà a Sevilla

Ara farà un mes, el Girona va fer un partit més que discret a San Mamés contra l'Athletic. Gorka Iraizoz estava mantenint vius els gironins fins que, en el darrer minut, Muniain va caure en una acció amb Ramalho i l'àrbitre, Prieto Iglesias, va assenyalar penal. L'encarregat del VAR era Cordero Vegga i no va considerar oportú revisar la jugada. Aduriz va transformar el penal i el Girona va perdre 1-0. Cordero Vega va tornar a ser l'àrbitre del VAR dissabte passat contra l'Alabès i no va entrar en el possible penal a Stuani (que va acabar amb l'uruguaià amonestat). Diumenge el col·legiat càntabre xiularà el Betis-Girona, amb Alberola Rojas com a encarregat del videoarbitratge a Sevilla.

Aquesta temporada, Cordero Vega va ser l'àrbitre del partit a Osca (1-1), on el VAR va indicar dos penals, un a favor de cada equip, l'anada del duel de Copa a Vitòria (2-2) i el 0-0 a Montilivi contra el Leganés.