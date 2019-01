«És el millor lloc per créixer»

Com a casa enlloc, diuen, i per a Yassine Bounou, Girona i el Girona són casa seva. El porter marroquí continuarà vinculat al club blanc-i-vermell, com a mínim fins al 30 de juny del 2021 després que la setmana passada s'anunciés l'acord per a la renovació del seu contracte, que acabava aquest mes de juny. El nou contracte, a més a més, contempla una opció perquè Bounou continuï lligat al Girona dues temporades més (2023). No ha estat fàcil tancar l'operació malgrat la voluntat, manifestada des del primer moment, del porter de quedar-se. «La meva il·lusió era quedar-me al meu club, amb la meva gent i els meus companys. Estic content», deia ahir al migdia Bounou. Tota una declaració d'amor cap al Girona i implicació envers el club subratllada tant per Delfí Geli com pel director esportiu, Quique Cárcel.

El present de Bounou és Montilivi tot i que el futur ja es veurà. I és que el marroquí continua sense ser al 100% propietat del Girona, sinó que el conjunt gironí i l'Atlètic de Madrid continuen compartint-ne els drets. Heus aquí el punt on les negociacions per a la renovació s'encallaven. «Al créixer tant, tothom ha partit d'una base dins dels seus contractes. Tots dos clubs crèiem que havia de continuar aquí i havíem d'assimilar els tants per cents de futures vendes. Per això ha costat», explicava Cárcel, que no va revelar quina clàusula de rescissió tindrà el jugador. El cartell internacional de Bounou és alt i, per això, els dos clubs s'han volgut guardar les espatlles. Això sí, el Girona té una opció preferencial per renovar-lo per a dos anys més el 2021.

Bounou és feliç al Girona. Després d'un any alternant-se amb René Román i del curs passat traient el lloc de titular a Gorka Iraizoz, enguany no hi ha discussió possible. Bounou ha crescut immensament i s'ha convertit en un porter que dona punts. «El Girona necessita això. Per salvar-se o assolir objectius, es necessita tenir un plus a la porteria perquè, quan no vagin bé les coses, el porter pugui respondre. Aquesta és la idea que ha de tenir qualsevol porter, assegurava». Bounou reconeixia que «ha crescut molt» però troba que encara pot donar «molt més al club». En aquest sentit, el mateix Bounou es comparava al Girona pel que fa al creixement. «Venim junts de Segona i ara som a Primera. Soc una mica la imatge del club, en el sentit de com ha crescut», deia abans d'afegir que «un lloc millor per créixer-hi no el trobaré».

Bounou va confessar també que durant les converses per renovar va sorgir l'interès d'altres clubs. «Quan surten interessos, allò normal és plantejar-se coses però la meva idea va ser sempre la de continuar aquí», deia.

Bounou va complir dissabte contra l'Alabès el seu partit número 69 amb la samarreta del Girona. El porter va aterrar a Montilivi el 2016 procedent del Saragossa. Ho va fer, segons va detallar Cárcel, «cedit per l'Atlètic a cost zero i compartint-ne els drets». Tres temporades després, Bounou ha explotat i s'ha convertit en un dels porters més destacats de la màxima categoria. «Quan va arribar va dir que venia a pujar a Primera i no només ho ha fet sinó que ha demostrat que ens pot ajudar molt a Primera», deia Cárcel. El màxim responsable esportiu va tenir paraules també per al preparador de porters Omar Harrak. «Ha estat una figura molt important en el seu creixement».